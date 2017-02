UFRR divulgará segunda chamada do Sisu na próxima segunda-feira

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) informa que a segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017.1 será divulgada, provavelmente, na próxima segunda-feira (20). A lista de espera chamará os aprovados de acordo com o número de vagas remanescentes e será publicada no site do Derca (http://ufrr.br/derca).

Os candidatos deverão entregar a documentação nos dias 2, 3 e 6 de março. Ao todo, a UFRR ofertou 741 vagas em 38 cursos de graduação.

O Derca realizará as matrículas no Centro de Estudos da Biodiversidade (CBio), localizado no campus Paricarana, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30.

Os documentos para a matrícula estão disponíveis no item 8.6.1 do edital de abertura do Sisu divulgado pela Comissão Permanente de Vestibular (CPV).

Confira o edital no link http://ufrr.br/cpv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=863:edital-n-009-17-vestibular-enem-sisu-2017&id=90:enem-sisu-2017&Itemid=301

Pré-matrícula

Os candidatos selecionados devem baixar e imprimir o documento de pré-matrícula no site do Derca. Foram disponibilizados três formulários, de acordo com a modalidade de inscrição dos selecionados:

a) ampla concorrência; que cursaram ensino médio integralmente em escolas públicas independente da renda e autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que cursaram integralmente ensino médio em escolas públicas independente da renda;

b) com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo; autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.

c) candidato com deficiência.

Vestibular 2017

Em relação ao Vestibular regular, o Derca esclarece aos interessados que, considerando que a matrícula e entrega de documentação dos aprovados será de 20 a 24 de fevereiro (http://ufrr.br/component/content/article?id=3265), somente após esse período será realizado o levantamento de eventuais vagas remanescentes e publicado edital de segunda chamada. A previsão é que a lista seja divulgada na segunda semana de março.