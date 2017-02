UFRR divulga resultado oficial do Vestibular 2017

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) divulgou nesta sexta-feira, 10, o resultado final do Vestibular 2017. O certame ofertou 852 vagas em 39 cursos de graduação. Os candidatos podem acompanhar o resultado pelo site da Comissão Permanente de Vestibular (CPV), responsável pelo processo seletivo.

As provas foram aplicadas para todos candidatos no dia 27 de novembro de 2016. Segundo a CPV, à época, a média de faltosos foi em torno de 13%. Dos 10.830 candidatos inscritos, 1.414 não compareceram para fazer as provas.

O ingresso na UFRR por meio do Vestibular dá-se nas modalidades de Prova Integral (PI) e do Processo Seletivo Seriado (PSS) nas 1ª, 2ª e 3ª etapas. As vagas foram distribuídas para os candidatos com deficiência, ampla concorrência e reserva legal de vagas destinadas a candidatos egressos de escola pública, conforme o edital.

Aprovados

Os candidatos classificados deverão entregar a documentação no Espaço Pedagógico Prof. Pablo Acosta – Auditório do Centro de Estudos da Biodiversidade (CBIO), localizado no campus Paricarana, nos dias. A entrega será de 20 a 24 de fevereiro de 2017, das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30.

No ato do cadastramento, o candidato classificado deveráa apresentar cópias autenticadas ou cópias acompanhadas com os originais da documentação:

a) Documento oficial de identidade;

b) CPF;

c) Título de eleitor e comprovantes de quitação eleitoral das duas últimas eleições, para maiores de 18 anos;

d) Prova de quitação com o serviço militar, se do sexo masculino;

e) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

f) Histórico escolar do Ensino Médio;

g) 01 (uma) fotografia 3 X 4 recente;

h) Cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento;

i) Cópia de comprovante de renda, referente aos últimos três meses anteriores à data do cadastramento somente para candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita, do requerente e de todos os moradores da casa, em uma das formas constantes no Anexo VI;

j) Comprovante de entrega de documentos preenchido e impresso, de acordo com a modalidade de ingresso, disponível no link: http://ufrr.br/derca/index.php/411-comprovante-de-entrega-de-documentos-enem-sisu-2016-