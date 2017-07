UFRR divulga resultado final dos selecionados para participar do Pré-Vestibular Solidário

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão da Universidade Federal de Roraima (PRAE/UFRR) tornou público o resultado final do Pré-Vestibular Solidário – Solivest. Foram ofertadas 80 vagas, sendo 40 vagas para a turma da tarde e 40 para a turma da noite.

Confira a lista completa pelo link http://prae.ufrr.br/index.php/1268-prae-torna-publica-resultado-final-dos-candidatos-para-o-cursinho-pre-vestibular-solidario.

O cursinho é uma forma da Universidade Federal de Roraima, ajudar no ingresso de alunos da rede pública à instituição, dando suporte com aulas preparatórias para o vestibular.

As disciplinas ofertadas no curso são Língua Portuguesa, Redação, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Literatura, Matemática e Língua Espanhola. As aulas iniciarão no dia 31 de julho, na sala 7 do Ciclo Básico I (ao lado do Restaurante Universitário), do campus Paricarana, de segunda a sexta-feira, no turno vespertino das 14h às 17h40 e à noite, das 18h às 21h40.

Os candidatos deverão comparecer à sala meia hora antes, conforme os horários de suas respectivas turmas, portando um documento de identificação com foto.

Para mais informações acesse prae.ufrr.br ou pelo telefone 3621-3118.

Raphael Michels