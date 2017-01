UFRR divulga matrículas para cursos de idiomas

O Núcleo de Estudos de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Roraima (Nucele/UFRR) lançou edital de matrículas para os cursos de idiomas. Serão ofertadas turmas de Inglês, Francês, Espanhol e Português para Estrangeiros. Cada turma tem 20 vagas. O edital está disponível no site http://www.nucele.ufrr.br/.

As pré-inscrições dos alunos iniciantes e veteranos serão realizadas de 13 a 24 de fevereiro, no site de inscrição do Nucele – sis.ufrr.br/nucele. Poderão inscrever-se os interessados da comunidade em geral que comprovem ter concluído o ensino fundamental.

Após efetivar a pré-inscrição pelo site, os interessados deverão fazer o pagamento da taxa de inscrição, via Guia de Recolhimento da União – GRU, e em seguida, dirigir-se à secretaria do Nucele para confirmar sua inscrição em até 72 horas, com o comprovante de pagamento e a ficha de inscrição disponível no edital impressa e preenchida. O Núcleo fica no campus Paricarana, em frente à praça do Bloco I.

As taxas de matrícula são semestrais e os valores estipulados para 2017.1 deverão ser pagos em uma única vez, sendo R$100,00 (cem reais) para cursos de 30h/a, realizados apenas às quartas-feiras, e R$200,00 (duzentos reais) para cursos de 60h/a, realizados em dois dias na semana. As aulas iniciarão nos dias 13, 14 e 15 de março.

Isenção

O interessado poderá solicitar isenção da taxa de matrícula, nos dias 7 e 8 de fevereiro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, à Comissão de Avaliação de Pedido de Isenção do Nucele. O interessado deverá preencher requerimento próprio disponível no edital.

Poderá ser solicitada isenção para cursar apenas um módulo de um dos cursos ofertados. O interessado deverá apresentar, no ato da solicitação, os documentos constantes no edital.

Desconto

O Nucele oferece desconto de 30% no valor da taxa de matrícula para aluno de graduação que comprove ser bolsista em projeto da UFRR; servidor técnico-administrativo da UFRR ou dependente deste; professor que ministrou cursos ou desenvolveu projetos de pesquisa no Nucele em 2016.2; e aluno regularmente matriculado na Educação Básica, Técnica e Tecnológica da UFRR (Colégio de Aplicação e Escola Agrotécnica).