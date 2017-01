UFRR divulga edital para o Mestrado em Desenvolvimento Regional da Amazônia 2017

O Núcleo de Estudos Comparados da Amazônia e do Caribe (Necar), da Universidade Federal de Roraima (UFRR), por meio do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Amazônia (PPG-DRA), lança o edital nº 001/2017 para o ingresso de alunos no curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Amazônia.

São ofertadas 15 vagas para alunos regulares, para ingresso no primeiro semestre de 2017. O processo de avaliação envolve três fases: prova escrita, prova de compreensão de línguas estrangeiras (inglês ou espanhol) e avaliação do currículo Lattes. O edital pode ser obtido nos sítios necar.ufrr.br e no ufrr.br/ppgdra, ou na própria Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Amazônia no horário de 08h30 às 12h e das 14h30 às 18h.

Os interessados podem optar por duas linhas de pesquisas:

Economia do Meio Ambiente e Tecnologia

Estuda a economia regional em uma dimensão que coloca as questões regionais e urbanas inseridas no mundo globalizado e relacionadas à problemática do meio ambiente e dos recursos naturais. Examina as condicionantes ambientais e do crescimento econômico. Gera instrumentos e tecnologias para o aprimoramento das práticas de planejamento, gestão ambiental, e política e gestão de ciência e tecnologia.

Desenvolvimento Regional e Urbano e Políticas Públicas

Aborda as questões fronteiriças, comércio internacional, participação das populações locais nesse processo (em particular a indígena), desenvolvimento local voltado para dinâmicas urbanas, atores sociais e econômicos, migração, questão de propriedade da terra e demais aspectos institucionais que regulamentam as relações sociais e econômicas, a pequena produção e os resultados já alcançados. Estuda as transformações no cenário internacional e nacional e seus impactos e resultados econômicos e sociais focados no desenvolvimento local. Analisa o processo de formulação e implementação de políticas públicas. Identifica e analisa os efeitos econômicos e sociais das políticas sobre o desenvolvimento regional.

Inscrições

A inscrição para o Processo Seletivo se dará no período de 13 a 27 de janeiro de 2017, e será efetuada diretamente na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Amazônia localizada na Universidade Federal de Roraima, no Bloco I. A taxa de inscrição está no valor de R$ 50 e deverá ser efetuada via depósito identificado no Banco do Brasil, via Guia de Recolhimento da União-GRU, disponível no endereço: (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp), código de recolhimento 28832-2, número de referência 3006, Unidade Gestora 154080, Gestão 15277, em nome da Universidade Federal de Roraima; haverá isenção de taxa aos candidatos que cumprirem com o estabelecido no Decreto 6.593/2007 que regulamentou a lei 8.112, de 11 de novembro de 1990.

Outras informações sobre documentos necessários, isenção da taxa de inscrição, demais fases do processo seletivo, formas de avaliação, realização do processo seletivo, cronograma entre outras, podem ser obtidas por meio do edital que está disponível nos sítios institucionais.

Outras informações podem ser obtidas pelo número (095) 3621-3180 ou pelos sítios www.ufrr.br/ppgdra e/ou http://www.necar.ufrr.br. A Universidade Federal de Roraima está localizada Campus Paricarana, na avenida Capitão Ene Garcez, n.º 2413, Bairro Aeroporto, CEP: 69.310-000. A Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Amazônia atende os candidatos no horário de 08h30 às 12h e das 14h30 às 18h.

Tércio Neto