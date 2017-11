UFRR: CPV disponibiliza a consulta aos locais de aplicação das provas do Vestibular 2018

A Comissão Permanente de Vestibular (CPV) disponibilizou a consulta aos locais de aplicação das provas do Vestibular 2018. Os 9.916 candidatos inscritos para as modalidades de Prova Integral (PI) e do Processo Seletivo Seriado (PSS) nas 1ª, 2ª e 3ª etapas farão a prova no próximo dia 26 de novembro. Os inscritos podem verificar os locais de prova no site: https://cpv.ufrr.br/vestibular/processo/acompanhar.

São ofertadas 811 vagas em 38 cursos de graduação. O edital e o Manual do Candidato podem ser acessados no site www.ufrr.br/cpv. A modalidade Prova Integral selecionará candidatos para ingresso em 2018. O Processo Seletivo Seriado 1ª Etapa, 2ª Etapa e 3ª Etapa selecionará candidatos para ingresso em 2020, 2019 e 2018, respectivamente.

As vagas serão distribuídas para os candidatos com deficiência, ampla concorrência e reserva legal de vagas destinadas a candidatos egressos de escola pública, conforme o edital.

As provas serão aplicadas, exclusivamente, na cidade de Boa Vista/RR, sendo a primeira fase (prova objetiva e redação) realizada no dia 26 de novembro de 2017, das 8h às 13h, para Prova Integral e PSS/E3 e das 8h às 11h para PSS/E1 e E2. O candidato apresentar-se com uma hora de antecedência em todos os casos.

A CPV orienta que é indispensável a apresentação de documento original de identificação com foto, além do candidato levar caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta azul ou preta. Também é importante que os candidatos verifiquem se os dados estão corretos na Folha de respostas e, em caso de erro, solicitar aos fiscais para realizarem as devidas correções na ata de aplicação de prova.