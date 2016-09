UFRR completa 27 anos nesta quinta-feira

Reconhecida como importante centro de desenvolvimento regional por meio do ensino, pesquisa e extensão, a Universidade Federal de Roraima (UFRR) completa nesta quinta-feira, 8 de setembro, 27 anos de fundação. Com mais de 10 mil alunos, a UFRR foi a primeira instituição de ensino superior firmada em Roraima, sendo a maior do Estado.

Para celebrar a data, a instituição prepara uma programação especial para outubro, após o início do ano letivo. Com o tema “UFRR 27 anos: Memória e Identidade”, a programação envolverá atividades acadêmicas, culturais e sociais e busca valorizar as pessoas que contribuíram para a consolidação da UFRR como uma instituição com ensino de qualidade.

Vice-reitor da UFRR e coordenador da comissão de aniversário, professor Américo Lyra explicou que a escolha do tema foi uma forma de resgatar a história da instituição, buscando as memórias das pessoas que contribuíram para construção da identidade da UFRR.

“A Universidade tem sua história e essa história é feita por pessoas, que ao vivenciarem esses fatos e construírem esse espaço, ajudaram a formar a identidade da UFRR. A comemoração dos 27 anos vem mostrar que, apesar de ser jovem, a UFRR é uma jovem capaz de relembrar e valorizar o seu passado e, com isso, é capaz de escolher seus futuros”, frisou.

A comissão de aniversário é composta por uma equipe de vários setores da instituição, integrando os três campi: Cauamé, Murupu e Paricarana. A programação inclui um palco itinerante para as apresentações culturais e homenagens aos servidores aposentados da UFRR.

Apresentações culturais – Para celebrar a data e aproximar a comunidade acadêmica e a sociedade, a UFRR está convidando todos os interessados em expor obras de arte e fazer apresentações teatrais e/ou musicais, durante a semana de comemoração do aniversário da UFRR, que ocorrerá nos três campi Murupu, Cauamé e Paricarana, de 10 a 14 de outubro de 2016.

As inscrições estarão abertas até 9 de setembro de 2016. O resultado da confirmação das propostas será divulgado no dia 13 de setembro. A ficha de inscrição está disponível no site www.ufrr.br. Quem quiser participar deve enviar a ficha de inscrição para o e-mail cultura@ufrr.br.