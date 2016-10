UFRR: aulas no campus Paricarana são suspensas até segunda-feira

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) informou na manhã desta quinta-feira, 6, que o início do semestre 2016.2 dos cursos de graduação no campus Paricarana foi transferido para a próxima segunda-feira, 10.

As aulas do Colégio de Aplicação também foram suspensas nesta quinta e sexta (6 e 7/10). As aulas nos campi Cauamé e Murupu serão ministradas normalmente.

O Restaurante Universitário do campus Paricarana também não funcionará não funcionará nesta quinta e sexta-feira.

Os trabalhos administrativos da instituição no Paricarana continuam sendo feitos normalmente.

O motivo do adiamento do início das aulas no Paricarana é a falta de água causada por um curto-circuito no quadro de comando elétrico do castelo d’água que abastace no campus.

A equipe da Pró-reitoria de Infraestrutura continua trabalhando na manutenção e recuperação dos equipamentos.