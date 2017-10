UFRR: Aula Magna debate migração com representante da ACNUR

O magnífico reitor da Universidade Federal de Roraima (UFRR), professor Jefferson Fernandes do Nascimento, informa que a Aula Magna 2017.2 será realizada nesta terça-feira, 3, às 18h, no Centro Amazônico de Fronteira (CAF).

Com o tema Fluxos Migratórios Humanitários: Desafios e Oportunidades, a Aula será proferida por Isabel Marquez, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil (ACNUR).

Acordo

A UFRR foi a primeira universidade da Amazônia a firmar acordo com a ACNUR. A cerimônia ocorreu no Centro de Ciências Humanas, no dia 17 de maio deste ano (confira aqui). O objetivo da ação é cooperar na implantação da Cátedra Sérgio Vieira de Melo (CSVM), fórum acadêmico para a promoção dos direitos dos refugiados. Neste acordo de cooperação, a ACNUR estabelece linhas de ação na dimensão do ensino, pesquisa e extensão que serão executadas pela UFRR durante dois anos.

O acordo vai ampliar a participação de cursos da UFRR e de outras instituições neste debate a partir do fórum criado e vai atender diretamente aos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão de cursos variados, dentre estes, o curso de Relações Internacionais, Ciências Sociais, Antropologia, História, Jornalismo, Letras, Artes Visuais, etc. Também pode agregar estudos de grupos de pesquisa, como o GEIFRON e de núcleos de Pesquisa da UFRR.

O acordo também pode atender diretamente as atividades de extensão que vem sendo desenvolvidos na UFRR, dentre estas, o projeto Rede Acolher, que atende a população em condição de refúgio em projetos comunitários em Roraima. As atividades da Rede Acolher são desenvolvidas por alunos e professores voluntários de vários cursos da UFRR. Por meio dele, são desenvolvidas atividades destinadas ao atendimento de migrantes, como orientações jurídicas, atividades de recreação, artes e aulas de português.

A representante da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Isabel Marquez, esteve em Roraima na assinatura do acordo e na oportunidade, afirmou que a preocupação da UFRR no envolvimento com as demandas desta população é um diferencial da UFRR, uma vez que demonstra o interesse dos gestores e dos acadêmicos em ações voluntárias na ajuda, sobretudo, aos venezuelanos. “É fundamental sair da sala de aula e encarar a realidade”, declarou a representante, que desta vez retorna a Boa Vista para ministrar o tema que é uma das grandes preocupações atuais em nível global.

Roraima vive um processo histórico de migração internacional provocado pela crise econômica e política na Venezuela. A UFRR vem articulando espaços de debate e reflexão e a Administração Superior vem apoiando estes trabalhos, na perspectiva de dar respostas a este fenômeno que impõe desafios no âmbito da economia, políticas públicas, saúde, mobilidade urbana, dentre outras questões sociais.

Para o reitor da UFRR, Jefferson Fernandes, o momento demanda uma reflexão aprofundada desta questão para o Estado e o papel da UFRR é ampliar o debate. “Os desafios são muitos e a migração em Roraima e Amazonas é um tema que precisa ser debatido e compreendido da forma mais ampla possível. A ACNUR e a UFRR têm, nesta aula e nas ações a serem desenvolvidas, uma oportunidade ímpar de reunir pesquisadores, professores, estudantes, autoridades, representantes políticos para estreitar as relações e encontrar saídas”, destacou.