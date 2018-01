UFRR abre processos seletivos de transferência e de ingresso de graduado 2018

A Comissão Permanente de Vestibular da Universidade Federal de Roraima (CPV/UFRR) divulgou na quarta-feira, 10, os editais de seleção para ingresso de graduado e transferência 2018. As inscrições dos dois seletivos serão realizadas exclusivamente pela internet por meio do site www.ufrr.br/cpv, no período de 15 de janeiro a 9 de fevereiro de 2018.

O edital do Processo Seletivo para Ingresso de Portadores de Diploma de curso superior disponibiliza 31 vagas, distribuídas em 16 cursos de graduação da UFRR. Para inscrever-se o candidato deverá ser portador de diploma de Curso Superior reconhecido pelo MEC e ter se submetido ao ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2012. A taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Já o edital do Processo Seletivo de Transferência de alunos para os cursos de Graduação da UFRR oferece 32 vagas em 17 cursos. Para inscrever-se o candidato deverá estar regularmente matriculado no mesmo curso de graduação ou em curso com afinidade com o curso pretendido e ter se submetido ao ENEM a partir de 2012. O candidato deve consultar o quadro de afinidades constante no edital. A taxa de inscrição é de R$ 100,00.