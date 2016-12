UFRR abre inscrições para mestrado em doutorado em Agronomia

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal de Roraima (PRPPG/UFRR) lança edital para processo de seleção de candidatos nos Cursos de mestrado e doutorado. O ingresso no Programa de Pós-graduação em Agronomia, área de concentração Produção Vegetal, será no 1º semestre de 2017. Acesse o edital e seus anexos.

As inscrições serão no período de 26 de dezembro de 2016 a 27 de janeiro de 2017, das 8h às 11 h e das 13h30 às 17h, na Secretaria do Programa Pós-graduação em Agronomia – POSAGRO, no Centro de Ciências Agrárias, Campus Cauamé, BR 174, km 12 (sentido Pacaraima), Distrito de Monte Cristo. Serão aceitas inscrições por via postal, conforme estabelecido no edital.

Estão sendo oferecidas 16 vagas para o mestrado e 10 vagas para o doutorado. Cada candidato deverá pagar a taxa de inscrição de R$ 150,00, depositando-a, dentro do prazo de inscrição, na forma de GRU, preenchidos os dados descritos no edital.

Para ambos os Cursos, serão oferecidas as vagas na área de concentração em Produção Vegetal, nas Linhas de Pesquisa: Manejo de Culturas e Manejo do Solo e da Água.