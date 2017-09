UFRR: 82% dos alunos que recebem auxílios apresentam bom desempenho acadêmico

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão da Universidade Federal de Roraima (Prae/UFRR) realizou um estudo para avaliar os alunos bolsistas da instituição. A pesquisa revelou que, do total de 211 estudantes beneficiados pelos auxílios, 82% apresentam bom desempenho acadêmico.

O estudo iniciou ano passado, analisando o histórico dos alunos. Conforme os critérios estabelecidos para receber os auxílios os discentes que apresentaram aprovação em mais de quatro disciplinas foram classificados como aptos, os demais ficaram inaptos. No semestre 2016.1 de 232 alunos ficaram 91% aptos e 9% inaptos. Já no semestre 2016.2, de 211 alunos, 82% foram aptos e 18% inaptos.

O pró-reitor de Assuntos Estudantis e Extensão, Vladimir de Souza avalia que o resultado é positivo para a UFRR. “Estou muito feliz com esse resultado, pois demonstra o impacto das bolsas e dos auxílios na vida dos alunos, que estão se destacando na instituição”, disse.

Relata que os dados são para desmitificar o pensamento de outras universidades de que o aluno assistido pela instituição de ensino são os que possuem baixo desempenho acadêmico, mas o resultado comprova o contrário.

A estudante do 6º semestre de Ciências Econômicas, Karolain Strieder, é bolsista do Proacadêmico no Núcleo de Inovação Tecnológica e recebe auxílios desde 2015 . Mesmo encarando o desafio de ser mãe participou na etapa nacional do Desafio Universitário Empreendedor, organizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). “Muitas vezes já pensei em desistir do curso, mas os auxílios têm me ajudado muito na minha rotina e a permanecer nos estudos”, disse.

Os auxílios vale alimentação, transporte e reprografia fazem parte do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), que visa prestar assistência aos alunos de baixa renda, uma forma de combater os índices de repetência e evasão. As ações são executadas pela UFRR, que deve acompanhar e avaliar o desenvolvimento do programa.

O pró-reitor afirma que a UFRR é a instituição que recebe o menor recurso financeiro do Pnaes no Brasil, sendo que cerca de 84% dos alunos se encaixam no perfil do Pnaes, ou seja,possuem baixa renda ou vêm de escolas públicas. Apesar do Ministério da Educação realizar cortes no orçamento, o quantitativo de bolsas e auxílios não foi ampliado, mas permanece.

Neste ano, o próximo passo da Prae é levantar a situação dos bolsistas dos programas Proqualifica e Proacadêmico. Este tipo de estudo é feito apenas pela UFRR e a Universidade Federal do Piauí.