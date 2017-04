Uerr realizará concurso para pedagogo de carreira

A Uerr (Universidade Estadual de Roraima) realizará concurso público para contratação de dois pedagogos para o cargo da carreira da instituição. As inscrições serão de dez de maio a 12 de junho exclusivamente pelo site https://cpc.uerr.edu.br/ – Link Concurso – Área do Concurso para Pedagogo/UERR, onde também constam o Edital e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição.

As provas serão realizadas no dia seis de agosto e contarão com questões objetivas de múltipla escolha e subjetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Haverá ainda prova de títulos, de caráter classificatório. O vencimento inicial será de R$ 3.893,03.

São de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do Edital e a inserção de seus dados cadastrais, informados no ato de inscrição. Para mais informações, a UERR conta com uma sala de Atendimento da Comissão de Concursos em sua sede – Campus Boa Vista, localizada na Rua Sete de Setembro, nº. 231 – Bairro Canarinho. Tel. (95) 2121-0931, e-mail: cpc@uerr.edu.br.

Ao realizar a inscrição via internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento em qualquer agência da rede bancária, casas lotéricas, entre outros estabelecimentos credenciados até a data do vencimento. A inscrição só será homologada mediante a confirmação do pagamento pelo banco junto a UERR. A taxa é de R$ 100,00.

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e se certificar de que preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.

O edital também pode ser baixado no endereço: https://drive.google.com/open?id=0B03_BmaS0DxCTF9KVnZ1S2RfaEwxLUxrTEpxQmR5QUlLOTJr