Uerr realiza seminário de sensibilização ao esporte paralímpico

A Universidade Estadual de Roraima (Uerr) realizará nos dias 17 e 18 de outubro o “I Seminário de Sensibilização ao Esporte Paralímpico de Roraima”.

O evento, voltado para professores e acadêmicos de Educação Física, visa promover a sensibilização e o conhecimento das possibilidades de prática das atividades físicas e esportivas para pessoas com deficiência.

A realização do Seminário ocorre em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com o intuito de promover conhecimentos práticos para professores e futuros professores de Educação Física, para o desenvolvimento do trabalho com alunos e pessoas com deficiência em sua realidade.

O evento contará com a participação do Vice-Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB, além dos professores Dr. Décio Roberto Calegari da Universidade Estadual de Maringá e Dr. Ramón Pereira de Souza, Coordenador de Esporte Escolar do CPB.

As inscrições são gratuitas e são realizadas por meio do e-mail esporteparalimpico@uerr.edu.br com as seguintes informações: nome completo para certificado e informar se é professor ou acadêmico de Educação Física. A inscrição será confirmada em resposta ao e-mail enviado.

Programação

17 de Outubro (Auditório da UERR)

8h30- Credenciamento

9h – Abertura

10h – Palestra: Movimento Paralímpico Brasileiro

Palestrante: Prof. Ivaldo Brandão Vieira (Vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB)

11 – Coffee Break

11h15 – Palestra: Desafios e Possibilidades do Esporte Paralímpico em Roraima.

Palestrante: Prof. Dr. Vinícius Denardin Cardoso (Universidade Estadual de Roraima – UERR)

12 às 14 h – Intervalo para Almoço

14h – Atividades Físicas e esportivas na Deficiência Física.

Palestrante: Prof. Dr. Décio Roberto Calegari (Universidade Estadual de Maringá – UEM)

15h30 – Coffee Break

16h – Atividades Físicas e esportivas na Deficiência Visual.

Palestrante: Prof. Dr. Ramon Pereira de Souza (Coordenador do Esporte Escolar – CPB)

18 de Outubro (Escola Estadual Gonçalves Dias)

9h às 11h30 – Atividades Práticas – Deficiência Física

Prof. Dr. Décio Roberto Calegari – (Universidade Estadual de Maringá – UEM)

12 às 14 – Intervalo para Almoço

14 às 16h30 Atividades Práticas – Deficiência Visual

Prof. Dr. Ramon Pereira de Souza (Coordenador do Esporte Escolar – CPB)

17h Encerramento