Uerr realiza Seletivo para contratação de auxiliar de secretaria

A Universidade Estadual de Roraima (Uerr) abrirá inscrições, de 28 de novembro a 2 de dezembro, para o processo de seleção para contratação de Auxiliar de Secretaria. O salário é de mil reais para uma jornada de 40 horas semanais.

Os interessados em prestar serviços no Programa Emergencial de Segunda Licenciatura na Universidade Estadual de Roraima (Parfor/UERR) têm até as 12 horas do dia dois, exclusivamente pela internet, na página www.uerr.edu.br, no link CONCURSOS, para fazer sua inscrição.

O edital do concurso ficará disponível na página da CPCV (Comissão Permanente de Concurso e Vestibular) no dia 28.

Será cobrada uma taxa de inscrição de R$ 30,00, que só poderá ser efetuado por meio de Boleto Bancário, gerado no ato da inscrição, com vencimento para o dia 05/12/2016. Após esta data o Boleto será considerado inválido.

Os documentos solicitados no edital deverão ser entregues, em envelope tipo A4, na sala da CPCV da Universidade Estadual de Roraima, à Rua Sete de Setembro, 231-Bairro Canarinho, no horário de 8 às 14 horas.

O processo de seleção será através de Análise Curricular. A CPCV informa que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, no endereço eletrônico da UERR, no Diário Oficial do Estado e nos murais da Instituição, os comunicados e demais publicações referentes ao seletivo.