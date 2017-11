Uerr fará concurso para professores da área de Saúde

A Universidade Estadual de Roraima (Uerr) lançou edital para a realização de concurso público para o cargo de professor efetivo Doutor Nível I, para atuar nos cursos da Área de Ciências da Saúde e Biológicas. São oito vagas e as inscrições acontecem de oito de novembro a oito de dezembro, exclusivamente pelo endereço https://cpc.uerr.edu.br/, no menu Concurso, Área do Concurso para Professor.

Para concorrer às vagas o candidato deve ter graduação em Medicina, Biomedicina, Fisioterapia ou Enfermagem, com Doutorado nas áreas: Clínica Médica; Microbiologia, Parasitologia, Imunologia, Alergia e Imunopatologia ou Doenças Infecciosas e Parasitárias; Anatomia; Ciências Morfológicas, Citologia, Embriologia ou Histologia; Fisiologia Humana; Farmacologia; e Bioquímica. O salário-base é de R$ 9.650,44.

A taxa de inscrição é de R$ 200,00, que deverá ser efetuado através de boleto bancário, gerado no ato da inscrição, conforme data de vencimento, confirmado pela instituição bancária.

O edital alerta que o candidato deve se certificar de que preenche todos os requisitos e de que também leu o edital antes de efetuar o pagamento da taxa, uma vez que não haverá devolução do dinheiro, exceto em casos de cancelamento do concurso por conveniência da Administração.

Atribuições

Além das atribuições de ensino, pesquisa e extensão, relativas à docência na graduação, o professor deverá participar de bancas examinadoras, comissões internas e colegiados; realizar atividades de docência em cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu oferecidos pela UERR; orientar trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses; coordenar a elaboração e execução de projetos de pesquisa e extensão; realizar atividades de orientação de estágios e práticas; participar de todas as atividades pedagógicas e de formação continuada no âmbito da UERR e do respectivo colegiado de curso; e cumprir todas as normas internas relativas às suas atribuições.

O concurso para o cargo de professor constará de três etapas: Prova Escrita de caráter Eliminatória e Classificatória; Prova Didática de caráter Eliminatória e Classificatória; e Análise do Currículo de caráter Classificatória.

A prova escrita será realizada no dia 7 de janeiro, das 7 às 12h. A prova didática será realizada nos dias 11 e 12 de janeiro, de acordo com a divulgação do cronograma de distribuição dos candidatos; No dia 25 de janeiro será a data provável para publicação do Edital específico para a Prova de Títulos e cronograma das atividades da Prova de Títulos (resultados e recursos). O resultado final deverá ser publicado no dia 2 de fevereiro de 2018.

O edital pode ser baixado neste endereço: https://drive.google.com/open?id=0B03_BmaS0DxCWUlVQXpfMW9Dejg