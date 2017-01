Uerr e Reitor serão premiados em Cuba

O Reitor da Uerr (Universidade Estadual de Roraima), Regys Freitas, participará do XV Congresso Internacional de Pedagogia 2017, de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, em Havana-Cuba. A Instituição, assim como o Reitor, serão premiados no evento. Ele agraciado com o Título Honorífico de Doutor Honoris Causa em Filosofia da Educação, e a IES com o Prêmio Sapientiae de Excelência Educativa.

O evento acadêmico internacional é uma realização da Organização das Américas para a Excelência Educativa (ODAEE) e exalta a UERR pelos avanços institucionais em busca de estratégias e ferramentas para os processos de qualidade da educação. Bem como, a figura do Reitor devido ao seu compromisso institucional.

A ODAEE, como instituição internacional, concede o título ao Reitor Regys Freitas por considerar justo e merecido o seu compromisso pessoal em mudar positivamente a sociedade no sentido da paz e da consciência, reconhecendo seus relevantes trabalhos para o bem da educação e da cultura ibero-americana, desta forma, honra e exalta as ações louváveis e o comprometimento com a ética e a consciência na educação.

O título de Doutor Honoris Causa é designado àqueles que ensinam por meio do exemplo, ajudando os outros a descobrir seus próprios dons e talentos, promovendo, assim, o benefício coletivo.

Segundo os organizadores do congresso, o Prêmio Sapientiae de Excelência Educativa reconhece e exalta as realizações em educação, aprendizagem e em direitos humanos, considerando a educação como um direito básico fundamental, reconhecendo as práticas educativas integrais que consideram a ética e a espiritualidade e também o trabalho daqueles que contribuem com ideias, estratégias e projetos para a transformação da sociedade atual em sociedade sustentável e culta, onde a educação de qualidade está ao alcance de todos. Nesse cenário, a Universidade Estadual de Roraima, bem como, o Reitor Regys Freitas, se destacaram e, portanto, dignos de receber tais honrarias.

Com essas titulações a UERR integrará o grupo de instituições membros da ODAEE, formado hoje por mais de 600 instituições ibero-americanas, configurando a maior comunidade de conhecimento colaborativo para o estudo, pesquisa e reflexão de fundamentos da excelência da educação.

“Esse reconhecimento é a demonstração cabal do compromisso do Governo do Estado de Roraima com a educação superior e o recebimento desses títulos honoríficos internacionais garantem que a UERR está posicionada na rota de crescimento em qualidade dos serviços que ora se propõe a prestar. A Reitoria e o Governo estão em sinergia para o seu fortalecimento”, finalizou Regys Freitas.