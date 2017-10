Uerr disponibiliza gabaritos do concurso da Codesaima

A Universidade Estadual de Roraima Uerr) realizou neste domingo, 29, as provas para o concurso público da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima), com 143 vagas para os cargos efetivos de nível alfabetizado, fundamental, médio e superior. Os gabaritos já estão disponíveis na página de acompanhamento do certame: https://cpc.uerr.edu.br/?cat=70.

Dos 16.894 inscritos, não compareceram aos locais de prova 1.531 candidatos, o que representa 9,06% de faltosos.

Pela manhã foram realizadas as provas para os candidatos de nível SUPERIOR e FUNDAMENTAL na UERR, Academia de Polícia Integrada e nas escolas Gonçalves Dias, Lobo D’Almada e Oswaldo Cruz. Os portões foram fechados às 7h40 e as provas iniciaram às 8 horas (horário local).

Dos 1.976 candidatos às vagas de nível superior e fundamental faltaram 255 candidatos.

No período da tarde aconteceram as provas objetivas para os níveis ALFABETIZADO e MÉDIO/TÉCNICO. Os portões foram fechados às 14h10, com início das provas às 14h30.

Dos 14.918 inscritos para os cargos de alfabetizado e médio/técnico 1.276 faltaram.

As provas do período da tarde aconteceram nas escolas: Ana Libória, Ayrton Senna Da Silva, Carlo Casadio, Conceição Costa e Silva, Coema Souto Maior Nogueira, Dom José Nepote, Euclides Da Cunha, Luiz Ritller Brito de Lucena, Hildebrando Ferro Bittencourt, Maria das Dores Brasil, Maria das Neves Rezende, Escola Estadual Voltaire Pinto, Mario David Andreazza, Monteiro Lobato, Olavo Brasil Filho, Penha Brasil, Jesus Nazareno, Presidente Costa e Silva, Severino Gonçalo Gomes Cavalcante, Escola São José, São Vicente de Paula, Tancredo Neves, Vitória Mota Cruz, Univirr, IFRR (Instituo Federal de Roraima) e UFRR (Universidade Federal de Roraima) nos blocos I, II, V, VI e Colégio de Aplicação. E também nas escolas Gonçalves Dias, Lobo D’Almada e Oswaldo Cruz, UERR e Academia de Polícia Integrada, que funcionaram nos dois turnos.

Elias Dolvim