Uerr abre seleção para Especialização em Ensino de Línguas

A Universidade Estadual de Roraima (Uerr) lançou edital de seleção para o curso de especialização em Ensino de Línguas em Contexto de Diversidade Linguística. São 40 vagas. As inscrições serão encerradas no dia 1º de agosto e estão sendo feitas exclusivamente em www.uerr.edu.br, link CONCURSOS E SELEÇÕES, depois em PÓS-GRADUAÇÃO.

O edital também está disponível no endereço acima.

O objetivo da especialização é capacitar o professor da educação básica e os egressos (graduados em Letras, Pedagogia e Licenciatura Intercultural) das instituições de ensino superior para atuarem no ensino de línguas em contexto de diversidade linguística. As áreas de interesse são: Línguas estrangeiras modernas; Língua portuguesa; Línguas indígenas; e Língua de sinais.

O curso, totalmente gratuito, terá duração de 18 meses (490 horas), com início em setembro deste ano, até março de 2019. O aluno somente arcará com as despesas provenientes de livros e materiais individuais. As aulas serão ministradas no Campus de Boa Vista, de forma presencial, aos sábados, no período matutino e vespertino.

Todo e qualquer atendimento ao candidato durante o processo de seleção será feito na Sala de Atendimento da CPCV/UERR no horário das 8 às 14h, em dias úteis.