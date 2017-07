Uerr abre inscrições para mestrado em Educação

De 1º a 15 de agosto a Universidade Estadual de Roraima, em parceria com o Instituto Federal de Roraima, abrirá inscrições para o mestrado em Educação, disponibilizando 18 vagas. A seleção terá três etapas: avaliação escrita, análise do projeto pela banca de seleção e análise de currículo.

As inscrições serão realizadas exclusivamente no site da UERR, por meio do endereço http://cpc.uerr.edu.br/concurso/posgraduacao/. O referido endereço deve ser utilizado pelo candidato para acompanhamento das fases do seletivo. O edital também estará disponível lá.

Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 100,00, que deverá ser paga dentro do prazo estipulado no boleto bancário, gerado no ato da inscrição. Após esta data a inscrição será considerada inválida.

Segundo o edital, é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todas as fases do processo seletivo. A ausência em qualquer uma das fases elimina o candidato do certame.

O mestrado em Educação tem 18 vagas divididas em duas linhas de pesquisa, sendo nove para Formação, Trabalho Docente e Currículo; e nove para Educação do Campo, Educação Indígena e Interculturalidade, conforme disponibilidade de professor orientador.

Veja o edital no link https://drive.google.com/open?id=0B03_BmaS0DxCaHcyU1lMV0RBUkU