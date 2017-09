Uerr abre inscrições para mestrado em Agroecologia

A Universidade Estadual de Roraima (UERR), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) tornam pública a abertura de inscrições para o processo seletivo de candidatos ao Curso de Mestrado Acadêmico, do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia (PPGA), com ingresso em 2018.1.

O curso oferece dez vagas e tem como área de concentração Agroecologia e se organiza em duas linhas de pesquisa: Biodiversidade funcional em agroecossistemas amazônicos e Sistemas agroecológicos, gestão territorial e sustentabilidade na Amazônia.

As inscrições vão de 14 de setembro a 8 de outubro e serão realizadas no site da UERR, devendo o interessado requerê-la no período constante no cronograma do certame (Anexo I do Edital), exclusivamente pela internet, na página http://cpc.uerr.edu.br/ menu de Pós-Graduação, cumprindo os procedimentos e instruções determinados no Edital.

O valor da inscrição é de R$ 50,00, que deverá ser efetuado através de Boleto Bancário gerado no ato da inscrição, conforme data de vencimento, deste Título Bancário. Após esta data a inscrição será considerada inválida.