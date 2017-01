Uerr abre inscrições para especialização em Língua Portuguesa e Literatura

A Uerr (Universidade Estadual de Roraima) abre de 16 a 30 de janeiro inscrições para o curso de Especialização Língua Portuguesa e Literatura. Os selecionados começam a estudar em março, trinta vagas estão sendo ofertadas.

As inscrições serão gratuitas e feitas pelo site da UERR, link Concurso, na área do Processo Seletivo para o Curso de Especialização em Língua Portuguesa e Literatura; e a entrega da documentação deverá ser feita na sala de Atendimento da Comissão Permanente de Concurso e Vestibular – CPCV, de 8h às 14h, conforme cronograma do edital.

O Curso de Especialização em Língua Portuguesa e Literatura é destinado aos Professores com graduação plena em Letras ou formandos (8º Período), sem pendências em semestres anteriores. A especialização visa promover a formação profissional especializada para atuação na Educação Básica (Ensino Fundamental do 6º ao 9º Ano e Ensino Médio), na área de linguagens.

As aulas serão ministradas no Campus Boa Vista, presenciais, aos sábados, no período matutino e vespertino. A carga horária é de 490 horas, com duração prevista de 18 meses, com previsão de início em Março de 2017 e término em Setembro de 2018. O curso será totalmente gratuito. O candidato somente terá que arcar com as despesas provenientes de livros e materiais individuais.

Os interessados podem esclarecer as dúvidas na Comissão Permanente de Vestibular e Concurso, via telefone (95) 2121-0931, ou e-mail: cpc@uerr.edu.br