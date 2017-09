Uerr abre concurso para contratação de professor efetivo

A Universidade Estadual de Roraima lançou edital de concurso público, de provas e títulos, para contratação de professor efetivo, Doutor Nível I. São duas vagas para Direito, duas para Enfermagem e uma para Educação Física. O salário básico é de R$ 9.650,44.

As inscrições serão realizadas de 25 de setembro a 27 de outubro, pelo site da UERR, www.uerr.edu.br, no link CONCURSOS E SELEÇÕES.

Segundo o edital, “Será de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de informações referentes ao presente certame no sítio eletrônico do concurso, nos murais da UERR/RR e/ou no Diário Oficial do Estado de Roraima, em particular, ao acompanhamento dos prazos e das possíveis atualizações do cronograma previsto do concurso, à realização das provas e à divulgação dos seus resultados”.

Na érea do Direito, são requisitos ter graduação e doutorado em Direito ou outras áreas das Ciências Sociais Aplicadas, Humanas ou Agrárias.

Na área de Enfermagem são duas subáreas e exige que o candidato tenha graduação e doutorado em Enfermagem, Biociências, Urgência e Emergência, Terapia Intensiva, Pacientes de Alto Risco, Exames Complementares, Centro Cirúrgico ou Áreas relacionadas à atuação do Enfermeiro no ambiente hospitalar.

Na segunda subárea o candidato precisa ser graduado e com doutorado em Saúde Pública, Saúde Coletiva, Epidemiologia, Políticas Públicas ou Sociais.

Na área de Educação Física o candidato deve ter Licenciatura em Educação Física com Doutorado em Educação Física, Educação, Ciências da Saúde, Ciências Humanas ou Ensino e experiência comprovada em docência na área de dança.

O valor da inscrição é de R$ 200,00, que deverá ser efetuado através de boleto bancário, gerado no ato da inscrição, conforme data de vencimento expresso no título bancário, confirmado pela instituição bancária.

Veja o edital no link https://drive.google.com/open?id=0B03_BmaS0DxCVDY5STZVOGo1X0k