TV Trip Brasil: Roraima passa a compor conselho editorial de Canal de Turismo

Durante o encerramento da 44ª Abav Expo Internacional de Turismo, nesta sexta-feira, 30, em São Paulo, foi lançado o Canal TV Trip Brasil, a primeira emissora com conteúdo exclusivo para o setor. Na ocasião o diretor do Departamento de Turismo de Roraima, Ricardo Peixoto, foi nomeado como conselheiro editorial do canal.

Ricardo Peixoto assume o conselho editorial com outros membros, com o objetivo de ajudar a pautar o conteúdo do canal de TV, com base na experiência de cada um dentro do Turismo.

“Por toda a experiência que o Peixoto carrega no Turismo ao longo desses anos, o que irá nos ajudar a ter um olhar minucioso sobre o Norte como um todo. Ricardo Peixoto vem para engrandecer o nosso Conselho Editorial”, destacou o diretor da TV Trip Brasil, Marcelo Gomes.

Para Peixoto, o cargo de conselheiro representa o reconhecimento do esforço que tem sido feito para alavancar o Turismo na região Norte e em Roraima. “Estamos há muito tempo trabalhando no intuito de mostrar os potenciais de Roraima para o mundo, e essa nomeação é um reconhecimento desse trabalho que temos desempenhado com o apoio da governadora Suely Campos”, afirmou.

Trip Brasil

Com conceito inovador e único, a TV Trip Brasil é o primeiro Canal de Televisão a apresentar conteúdo 100% voltado ao turismo. Com uma grade de programas completa e desenhada para atender o público brasileiro, a Trip desponta no mercado como uma opção àqueles que adoram o tema, curtem viajar e querem interagir com o canal.

Além das dicas, documentários, programas de talk show e entrevistas, o consumidor em horários pré-determinados poderá aproveitar oportunidades exclusivas direcionadas somente aos telespectadores do canal e em tempo real.

A equipe da TV esteve em Roraima para gravar uma série de matérias que serão exibidas com imagens do Tepequém, dos cavalos selvagens nos campos do Maruaí, da Pedra Pintada, fazenda Castanhal, Refazenda, Parque Anauá, Orla Taumanan. Em breve a equipe irá retornar a Roraima para gravar um programa especial sobre o Monte Roraima.

Dina Vieira