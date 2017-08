TV Assembleia Roraima completa dois anos no ar

A TV Assembleia, canal 57.3, completa nesta segunda-feira, 7, dois anos no ar. Totalmente em tecnologia digital, o veículo representa a democratização da informação com qualidade de imagem e som, sendo um diferencial na vida dos roraimenses, que têm a oportunidade de acompanhar em tempo real todas as sessões plenárias, ficando informados sobre os assuntos do Poder Legislativo.

“No início era um sonho quase impossível instalarmos a TV Assembleia na Casa. Mas tivemos um apoio muito grande do Senado, através do senador Romero Jucá (PMDB). Hoje temos uma TV eficiente e com profissionais qualificados, que leva oportunidades para as pessoas saberem dos assuntos que estão acontecendo não somente aqui dentro da Assembleia, mas em todo o Estado de Roraima”, disse o presidente da Casa, deputado Jalser Renier (SD).

O sinal potente da TV representa maior amplitude e celeridade na conexão, com qualidade na imagem, som e na informação. A equipe do veículo de comunicação já produziu mais de dez documentários que retratam a cultura, a economia, a educação e os problemas sociais que influenciam na vida da população roraimense. “Inicialmente, a nossa potência era de dois quilos. Hoje estamos com seis quilos de potência e com uma imagem maravilhosa, o que significa que estamos chegando à casa das pessoas com mais rapidez. E vamos ampliar, estender para toda a população de Roraima, são novidades que vão acontecer ainda na nossa gestão, para que a Assembleia seja uma Casa de toda a população. Basta ligar o botão e sintonizar na TV Assembleia, que terá todas as informações sobre o Poder Legislativo”, disse o presidente.

A coordenadora da TV Assembleia, Sônia Lúcia Nunes, ressaltou que a emissora, a primeira tv pública do parlamento roraimense, era um sonho antigo e que surgiu com o objetivo de ser um braço do Poder Legislativo. “Muitas pessoas queriam acompanhar as ações, mas não tinham como se deslocar até à sede por vários motivos. Hoje, por meio da TV Assembleia as pessoas têm condições de, no conforto do seu lar ou em qualquer lugar que tenha televisão, até mesmo por meio do celular, acompanhar as sessões ao vivo, as terças, quartas e quintas-feiras”, disse, ao salientar que o sinal chega também nos municípios de Cantá, Bonfim e Alto Alegre.

Além da produção do jornal, que leva tanto informações referentes ao Legislativo, quanto de interesse da população, a grade diversificada conta também com entretenimento. “O carro chefe são as sessões ao vivo. Mas temos também na grade o programa ‘Assembleia Informa’, que é um jornal ao vivo que vai ao ar às 18h, com assuntos do Poder Legislativo e também de utilidade pública. Paralelo a isso temos o programa ‘Em Pauta’, com entrevistas que falam sobre assuntos da atualidade, Boletim Informativo e o Cabine Brasil. Estão previstos novos programas culturais e de esporte. Aguardem!”, anunciou a coordenadora.

Sônia ressaltou que o sinal de qualidade é produto do empenho da Mesa Diretora da Casa. “Os avanços na TV são reflexo do investimento que a Mesa Diretora da Assembleia tem feito para que seja a primeira TV em HD. Por trás dessas imagens que as pessoas acompanham, tem toda uma equipe de cinegrafista, técnicos, repórteres e de investimentos em equipamentos. Então a Mesa Diretora vem garantindo os investimentos, para que você que está em casa, possa acompanhar tudo com alta qualidade. E quem ganha na verdade com a TV? É claro, que é a população que tem um canal aberto e gratuito, que a cada dia traz mais novidades, se preocupa sempre em levar informação de qualidade”, complementou.

Marilena Freitas