TV Assembleia exibirá retrospectiva com principais ações do Legislativo

A população roraimense poderá rever as principais ações do Poder Legislativo em 2016. A TV Assembleia, Canal 57.3, exibirá na próxima terça-feira, 24, uma retrospectiva com quatro blocos, que totalizam 45 minutos. Segundo a diretora da TV, Sônia Lúcia Nunes, haverá reprise durante a programação da TV no decorrer do dia.

Nessa retrospectiva estarão os projetos de lei, emendas à Constituição, indicações parlamentares, debates, audiências públicas, visitas dos deputados ao interior do estado e ações por meio de programas como o Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), Abrindo Caminhos e Procon Assembleia. “São programas que levaram muita informação e apoio a população e o telespectador terá a oportunidade de rever essas ações”, acrescentou Sônia.

Serão exibidas as matérias que marcaram o ano de 2016, como as comemorações dos 25 anos da Assembleia Legislativa de Roraima, quando foram realizadas homenagens e registrados os momentos de grande emoção.

O tema segurança pública é um dos que tem destaque na retrospectiva que será exibida pela TV Assembleia. Os telespectadores poderão rever as ações relacionadas à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Sistema Prisional, aprovada em junho de 2016. Os parlamentares visitaram todas as unidades prisionais, e, durante audiência pública para debater o tema, ouviram representantes dos sindicatos dos policiais militares, policiais civis, delegados e agentes penitenciários.

Outro assunto que teve destaque em 2016 foi a implantação da Zona Franca Verde em Roraima. Uma audiência pública no Plenário Noêmia Bastos Amazonas marcou o início do projeto da deputada Angela Águida Portella (PSC). Também em evidência a iniciativa da deputada Lenir Rodrigues (PPS), que declarou a Associação Grupo Diversidade como de utilidade pública. A comunidade LGBT, solicitou durante audiência pública, na Assembleia Legislativa que fossem alocadas emendas parlamentares para o Conselho Estadual LGBT.

De acordo com a diretora da TV Assembleia , Sônia Lúcia, entre os outros temas que serão relembrados na retrospectiva está o Centro de Apoio às Câmaras (CAC), órgão ligado à presidência da Casa, criado em 2011 e que tem a finalidade de facilitar o relacionamento com as Câmaras Municipais; a Ouvidoria Cidadã da Assembleia que faz atendimento com visitas aos moradores de Boa Vista para ouvir e buscar soluções aos anseios da população e o lançamento do Portifólio Roraimense, que por meio de uma parceria entre a Escola do Legislativo (Escolegis) e a Universidade Federal de Roraima (UFRR), foram resgatadas fotos dos primeiros moradores e o surgimento da comunidade do Barro, na Raposa Serra do Sol, em Pacaraima. As imagens são de 1911, feitas pelo alemão Teodor Koch.

“Todas essas informações e outros destaques serão exibidos na retrospectiva e a população poderá assistir na próxima terça-feira, na TV Assembleia, canal 57.3”, disse Sônia Lúcia.

Shirleide Vasconcelos