Turismo: Tepequém ganha ponte de acesso à cachoeira do Paiva

Uma das mais belas regiões do Roraima tem investimentos intensificados pelo Governo do Estado para se consolidar como um grande pólo turístico do Estado. No final da tarde desta quarta-feira, 3, a governadora Suely Campos inaugurou uma ponte de 20 metros, sobre o igarapé do Jacu, que dá acesso à cachoeira do Paiva, cartão postal da Serra do Tepequém.

Reivindicação antiga da população, a ponte faz parte de um projeto estruturante para a região, que ainda contempla a construção de um Pórtico de Entrada e do Mirante do Paiva, que vão dar um grande impulso ao turismo no local.

“Aqui no Tepequém, o turismo é muito forte e estamos envidando todos os esforços para dar a infraestrutura necessária, para que essa atividade econômica se torne ainda mais viável, com responsabilidade ambiental. Hoje, estamos inaugurando essa ponte que dá acesso à cachoeira do Paiva e também ao nosso Mirante, que já está empenhado no Ministério do Turismo, que vai ser um atrativo a mais para que os turistas virem para a serra”, destacou a governadora Suely Campos.

Destino Turístico

O Tepequém é o segundo destino mais procurado do Estado, perdendo apenas para o Monte Roraima. Em alta temporada como natal, réveillon, semana santa, carnaval, o local chega a receber em torno de 6 mil visitantes, a maioria do Amazonas.

Atualmente o local conta com 18 pousadas estruturadas para receber o público, destas 12 são cadastradas junto ao Detur (Departamento Estadual de Turismo). Algumas já possuem restaurante e área de camping para os turistas que preferem acampar.

Cerca de 50 condutores locais treinados ajudam os turistas com prestação de informações. Cresceu bastante o número de moradores envolvidos na atividade: em torno de 280 pessoas que vivem da renda do turismo.

Apoio ao turismo

A construção da ponte, de acordo com lideranças da região, vai garantir mais segurança e facilidade de acesso aos turistas que visitam a cachoeira do Paiva.

“É muito gratificante poder inaugurar uma ponte que é de grande importância para a região. O município precisa desse suporte do Estado e, não podemos medir esforços para o bem comum da população. A governadora Suely Campos tem atendido as nossas reivindicações”, afirmou a prefeita do Amajari, Vera Lúcia.

“Eu quero agradecer em nome da comunidade e dos empreendedores do Tepequém, porque essa ponte é muito importante para todos. Muita gente chegou a dizer que isso nunca iria acontecer, mas, eu acreditei na palavra da governadora. E, para aqueles que não acreditavam, ta aí a nossa ponte”, comemorou o administrador da Vila do Paiva, José Ubiratan Duarte, o Bira.

Para o vereador Tiago Saraiva, presidente da Câmara Municipal de Amajari, que é natural da região, é um sonho realizado. “Para muitos, isso é apenas uma ponte, mas ela é muito importante para os moradores, para o turismo e para a economia da região. Tantas vezes, o nosso amigo Bira, administrador da vila, junto com os moradores passavam a noite carregando areia num carrinho de mão, para poder dar passagem para os turistas irem para a cachoeira e hoje, ta aí a nossa ponte uma realidade. Foi um pedido que fizemos à governadora Suely Campos e ela atendeu prontamente, bem como várias outras reivindicações que já foram atendidas”, contou.

Mais investimentos no município

Desde o começo da gestão da governadora Suely Campos, o município de Amajarí tem recebido importantes obras de infraestrutura, beneficiando o acesso da população.

A primeira foi a recuperação da RR-204, mais conhecida como “Vicinal do Ereu”, Foram mais de 58 km de estrada que receberam serviços de recuperação e terraplanagem, garantindo melhor trafegabilidade, com substituição de pequenas pontes por bueiros, com investimento de R$ R$ 2.863.796,99.

A outra foi a pavimentação do acesso ao IFRR (Instituto Federal de Roraima), com extensão de 2,1 km, que beneficia diretamente mais de 500 pessoas entre alunos e professores da instituição de ensino que se deslocam diariamente para a aula, além de produtores da região. O investimento foi de R$ 1.286.832,36.

Também foi feita a recuperação de pontes em várias vicinais do município. Para este ano, já foi licitado o contrato para manutenção das vicinais, o que vai melhorar a malha viária, o deslocamento da população e o escoamento da produção.

O município também está sendo beneficiado com a reforma geral da Escola Estadual José Campanha Wanderley, na região do Trairão, e a construção da Feira Livre na Vila Três Corações.

“Nós inauguramos essa ponte que é a 186ª ponte que construímos na nossa gestão. Estamos a duras penas reconstruindo o nosso Estado. Nós estamos avançando em todas as áreas, apesar das grandes dificuldades. Aqui no município do Amajari eu já cumpri todas as promessas de campanha, mas ainda vamos fazer muito mais”, concluiu a governadora Suely Campos.

Gilvan Costa