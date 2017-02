Turismo Social: Sesc-RR abre inscrições para excursão neste Carnaval

Com o objetivo de proporcionar um turismo diferenciado para comerciários e comunidade em geral, o Sesc Roraima promoverá de 25 a 28 de fevereiro, a Excursão para Tepequém, lugar rico em belezas naturais. Interessados podem procurar o Serviço de Relacionamento com o Cliente, localizado na Academia Sesc Mecejana. As vagas são limitadas.

O intuito é oportunizar dias mais leves no período festivo que é o Carnaval. Aos adeptos desta excursão, a proposta é tranquilidade e harmonia com a natureza. Passeios em cachoeiras, trilhas, atividades de lazer e meditação ao ar livre farão parte da programação.

Para Randal Cordero, supervisor do Turismo Social do Sesc-RR, a Serra do Tepequém é ideal para desacelerar o stress da cidade e relaxar. ”É um paraíso floreado de paz, um ambiente acolhedor com sua natureza. Buscamos oferecer as mais variadas opções de atividades com qualidade e custos acessíveis”, disse.

Pacote

Além do transporte privativo aos excursionistas, a excursão inclui hospedagem, seguro viagem e alimentação (café da manhã, almoço e jantar). O valor do pacote para comerciários e dependentes é de R$390 e usuários pagam R$590, podendo ser dividido em até cinco vezes no cartão de crédito. Mais informações pelos telefones: 3624-9855 / 3624-9858.

Viaje pelo Sesc

Comerciários e dependentes têm a oportunidade de participar de viagens, pacotes turísticos de aventura e excursões promovidas pelo Sesc. O Turismo Social atende famílias e classe comerciária com atividades de lazer que possibilitam o contato com o conhecimento histórico, cultural e social, proporcionados pelo turismo.

Unidade

A estância ecológica está localizada a 210 km de Boa Vista, e as rodovias de acesso são as BR-174 e a BR-203. Com infraestrutura reformada e moderna, o ambiente e acomodações são confortáveis oferecendo centro de eventos, piscina, playground, sala de jogos, recreação e campo de futebol. O local é de fácil acesso, podendo ter entre os excursionistas, crianças de todas as idades.

Tepequém

A natureza é predominante na região, sendo uma excelente oportunidade para visitar as cachoeiras: Barata, Paiva e Funil. Quem se aventura à subida das montanhas tem uma das paisagens mais espetaculares da serra, avistando a fronteira Brasil-Venezuela e o enorme vale que um dia foi a cratera de um vulcão extinto. No local é possível ainda conhecer um pouco da cultura garimpeira, artesanato e aldeias.

Larissa Mello