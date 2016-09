Turismo: Governo de Roraima participa da Expo Abav em São Paulo

Nesta quarta-feira, 28, às 9h, aconteceu a abertura oficial da 44ª ABAV Expo internacional de Turismo, a mais completa e importante feira de turismo brasileira, que será realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, até sexta-feira, 30. Todos os 26 estados e mais o Distrito Federal estão presentes no evento organizado pela Abav (Associação Brasileira das Agências de Viagens).

O Governo de Roraima está com um stand de 25 metros quadrados, onde dispõe uma televisão mostrando audiovisuais sobre o turismo, economia e belezas naturais do estado e espaço para a recepção de visitantes. Outro atrativo será a exposição de 70 peças indígenas das etnias Taurepang, Macuxi e Ingariko. São panelas de barro, colares e tigelas que serão comercializadas diretamente com o público, segundo o diretor do Centro de Artesanato Indígena de Roraima Ko’go Damiana, Martiniano Vieira.

Voo para Buenos Aires

Nesta terça-feira, o diretor do Departamento de Turismo, Ricardo Peixoto participou de uma reunião, que começou às 8h e terminou às 19h, na sala de reuniões do Novotel, em São Paulo, para tratar sobre a malha aérea brasileira, com a presença de dirigentes do turismo brasileiro e representantes de empresas aéreas brasileiras. Uma das pautas foi a possiblidade de Roraima receber um voo que sairia de Boa Vista ou Manaus com destino a Buenos Aires.

“A discussão está se o voo começaria em Manaus ou em Boa Vista, ou seja, se seria Manaus/Boa Vista/Buenos Aires, ou Boa Vista/Manaus/Buenos Aires. Nesta manhã, após a abertura da Feira, teremos uma reunião onde ficará mais claro a operacionalização desse trecho”, informou o diretor.

Objetivos

O Governo de Roraima tem dois objetivos na 44ª ABAV Expo internacional de Turismo & 46º Encontro Comercial Braztoa. O primeiro é marcar presença institucional sobre a malha aérea de Roraima com as companhias TAM, Azul e Gol no que se refere as operações no estado. O segundo ponto é a visibilidade de Roraima na Feira. Serão disponibilizados ao público material publicitário como leques e folders que mostram as potencialidades e belezas ambientais de Roraima.

“Vamos mostrar a Rota 174, no sentido de priorizar a sinalização como um portal de entrada para o Caribe. O intuito é ‘girar a roda’ da entrada de venezuelanos em Roraima”, disse Ricardo Peixoto.

Expo Abav

Há inscritos 24.154 profissionais para participar da Feira, vindos de 60 países. Todos vêm no intuito de fechar negócios e ampliar horizontes no mercado de turismo. De Roraima estão inscritos 86 empreendedores.

Tércio Neto