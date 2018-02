Turismo: Governo apresenta projeto de obras estruturantes no Tepequém

Mais um passo importante foi dado nesta quinta feira, 9, no processo de crescimento do turismo na Serra do Tepequém. A ação ocorreu durante a segunda audiência pública na Vila do Paiva, após a apresentação dos projetos das duas obras estruturantes que vão transformar o turismo local.

Essa foi a segunda audiência pública promovida pelo Governo do Estado, na intenção de apresentar projetos e ouvir a população quanto as necessidades e demandas da região.

“Iniciamos o processo de consolidação da estância turística do Tepequém com a apresentação de duas obras estruturantes: o Pórtico de Entrada e o Mirante do Paiva, com estrutura em vidro inédita no Brasil. Essas obras, realizadas em parceria com o Ministério do Turismo, vão transformar a região no maior pólo turístico de Roraima. E, em parceria com o município, daremos assessoria técnica para a elaboração do Plano Diretor da Vila”, disse a governadora Suely Campos.

As ações serão desenvolvidas pelo Governo do Estado para que em breve, a Vila do Tepequém tenha a infraestrutura necessária para se transformar em estância turística, com reconhecimento pelo Ministério do Turismo. Ainda durante a audiência, Suely Campos autorizou a construção de mais duas pontes nas vicinais que dão acesso ao Paiva e ao Pacú, também na região.

Desde o início do ano, o governo vem investindo em melhorias no Tepequém. Como a sinalização das vias de acesso para a vila, cachoeiras e outros pontos turísticos locais, além de melhorias nas estradas.

Segundo o diretor do Detur (Departamento de Turismo de Roraima), Ricardo Peixoto, a audiência pública passa a ser uma oportunidade de o governo mostrar o que está fazendo, para que o povo tenha conhecimento das obras e possa ainda opinar.

“Na audiência mostramos o que vamos fazer de concreto, escutamos a população e buscamos meios para transformar Tepequém em uma Estância Turística até o fim deste ano”, complementou Peixoto.

O que diz a população

Morando há seis décadas na Vila do Cabo, a dona de casa Lindalva Vieira, de 63 anos, andou nove quilômetros até a sede da Vila, para participar da audiência pública promovida pelo governo.

“Viemos aqui pra saber quais melhorias a governadora iria trazer pra nossa vila”, disse ansiosa, Lindalva.

Emocionada em ver seu sonho de 20 anos atrás se torna em realidade, a artesã Ester Silva, participou da audiência para propor melhores condições físicas para a região.

“É uma satisfação imensa poder ver nosso sonho ser realizado e, quero aqui agradecer a governadora pela sensibilidade. Essa audiência renovou nossas esperanças. Estou muito feliz e me orgulho de ser uma moradora do Tepequem,” ressaltou.

Wesley Oliveira