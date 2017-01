Trio Roraimeira abre a programação do Réveillon do Parque Anauá

O tradicional Show da Virada do Ano, promovida pelo Governo do Estado, no Parque Anauá, terá uma programação bem regional, com a valorização dos artistas da terra. O Trio Roraimeira, formado por Eliakin Rufino, Neuber Uchôa e Zeca Preto, abre a festa às 21h.

No repertório, canções e poesias que têm forte ligação com a cultura indígena, cantando as belezas de Roraima. Os ritmos passeiam pela salsa, marabaixo, carimbó, merengue e toada, dando m tom especial da produção musical e poética no extremo norte do País. “A ideia era fortalecer o identidade cultural regional, construindo assim, uma estética local”, ressalta Eliakin Rufino.

O trio será acompanhado pelos músicos, Sérgio Barros (violão e contrabaixo), Amaury Gomes (percussão) e Henddes Williams (guitarra).

O show reúne canções bastante conhecidas do público como Maloca do Pardiz, Cruviana, Boca da Mata, Pimenta com Sal, Do Norte, Neto do Nordeste, Wapixanua, entre outras músicas.

Mais programação

A Banda Paçoquinha de Normandia, comandada pelo cantor Zerbino Araújo, sobe ao palco às 22h, com repertório de forró pé de serra. À meia-noite ocorrerá a tão esperada queima de fogos de artifícios. Em seguida, à meia-noite e meia, a animação ficará por conta do cantor Wagner Luther.

Cidade de Natal

Pelo palco da Cidade se apresentaram o Coral de Mil Vozes, formado por estudantes de 16 escolas estaduais e duas convidadas, que abriu a programação no dia 17, apresentação do Coral Canarinhos da Amazônia, na noite de Natal, com a presença de coralistas da fronteira, além, de shows das escolas de Danças Cristina Rocha, Aura, Remídos do Rei, Chara, coral da igreja Batista Regular de Boa Vista, o Auto de Natal da igreja São Francisco e, shows com Lourdes Ferreira, Ernandes Dantas, Halisson Crystian, a apresentação do Presépio Vivo encenada por atores da sociedade civil e servidores públicos.

Segurança

O público que vai prestigiar o Show da Virada terá todo um aparato de segurança para garantir sua diversão. A PMRR (Polícia Militar de Roraima) por meio do CPC (Comando de Policiamento da Capital), vai disponibilizar 80 policiais militares, com pessoal do serviço motorizado, a pé, policia montada e policiais militares à paisana. O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) vai disponibilizar 20 agentes para atuar na organização do tráfego nas dependência do Parque e nas imediações. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros também estarão de prontidão para qualquer eventualidade.

Vânia Coelho