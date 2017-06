‘Tributação na Medida’ leva informações sobre taxas e impostos 

Para que o empresário saiba usar o conhecimento de taxas e impostos a seu favor, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR) apresenta o curso ‘Tributação na Medida’. A programação começou na segunda-feira, 26, e segue até dia 30, no Auditório do Sebrae da Getúlio Vargas, em Boa Vista.

O ‘Tributação na Medida’ segue uma metodologia de vanguarda em que os participantes constroem seu próprio conhecimento, mediados por um facilitador, sendo assim, trata-se de uma maneira eficiente e inovadora de abordar assuntos relacionados à taxas e impostos, de forma que os empresários possam aplicar os conhecimentos em seus empreendimentos.

O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Portanto, saber usar o conhecimento de taxas e impostos a seu favor é fundamental para que o microempreendedor gere novas oportunidades e amplie as possibilidades de desenvolvimento e sucesso do seu negócio.

Com curso, palestra e consultorias, a programação debate conteúdos programáticos que envolvem a importância social dos tributos, os tipos de opção tributária e comparação de opção tributária, além de informações sobre o parcelamento do Simples Nacional e as obrigações do contador.

Com o ‘Tributação na Medida’, os participantes passam a conhecer os movimentos tributários que são primordiais no gerenciamento do dia a dia na microempresa; desenvolver atitudes proativas para um gerenciamento eficiente e eficaz dos aspectos tributários e a utilizar instrumentos que possibilitem análises para tomadas de decisões a fim de alcançar resultados de lucros satisfatórios.

Ao todo, são oferecidas 15h de capacitações presenciais e 2h de consultoria por empresa. Para participar do Tributação Na Medida para Microempresas, procure o Sebrae mais próximo e faça a inscrição ou ligue no 0800 570 0800 para mais informações.

Serviço:

‘Tributação na Medida’

Início: 26/06/2017 Término: 30/06/2017

Hora: das 19h às 22h

Local: Auditório Getúlio Vargas – Boa Vista-RR

Investimento: R$ 70

Informações: 0800 570 0800