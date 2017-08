Tribunal de Justiça se prepara para realizar primeiro leilão eletrônico

Em uma reunião realizada na manhã desta terça-feira, 22, no auditório do Fórum Advogado Sobral Pinto, o Tribunal de Justiça de Roraima, apresentou aos magistrados, promotores de Justiça, delegados e servidores do TJ, o Sistema Eletrônico de Leilão judicial e extrajudicial.

A presidente do TJRR, desembargadora Elaine Bianchi deu início a reunião, destacando que a intenção do encontro é dar ciência aos magistrados, delegados, promotores de como funciona o leilão eletrônico e como será a remoção desses bens.

O diretor do Fórum Criminal, juiz Breno Coutinho destacou a importância do leilão eletrônico para desafogar os prédios do TJ e delegacias que acondicionam esses bens apreendidos. “A ideia da Presidência é divulgar o que está sendo feito, pois o leilão traz vários benefícios para o judiciário, e é fundamental que juízes e advogados saibam como funciona essa ferramenta”.

A apresentação da plataforma do leilão eletrônico foi feita pelo leiloeiro público credenciado pelo TJRR, Wesley Ramos, conforme prevê a Resolução nº 236 do Conselho Nacional de Justiça.

De acordo com Reubens Mariz, secretário de Infraestrutura e Logística do TJRR, o pátio do leiloeiro credenciado conta com 18 mil metros quadrados, serviço de segurança 24h, bem como câmeras de monitoramento e cerca elétrica. A partir de agora, ao invés do juiz deixar o bem apreendido no espaço de uma delegacia, ou numa área pertencente ao Poder Judiciário, ele poderá destinar o bem para alienação e consequentemente, o mesmo será removido ao local adequado.

“A intenção é que todos tenham ciência da benesse que é fazer o leilão eletrônico para desafogar delegacias, centro de materiais apreendidos e o próprio Tribunal, além da parte social, pois esses locais ficam insalubres, viram criadouros de mosquitos, pois existem carros e motos sucateados, sem contar a perda imensurável dos bens”, disse ao destacar que esse será o primeiro leilão eletrônico em 26 anos de existência do TJRR.

A previsão, segundo o secretário é de que o primeiro leilão eletrônico aconteça na primeira quinzena do mês de setembro. “Na sequência queremos fazer mais dois leilões ainda este ano”, finalizou.