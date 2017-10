Tribunal de Justiça realiza leilões eletrônicos nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 2, o Tribunal de Justiça de Roraima realizará o primeiro leilão eletrônico de veículos para alienação antecipada, por meio do Portal Vip Leilões.

Os interessados devem acessar o endereço eletrônico www.vipleiloes.com.br a partir das 9h, do dia 2 de outubro, com encerramento previsto para às 16h. O leilão será por preço igual ou superior ao da avaliação.

O segundo leilão será realizado dia 13 de outubro, a partir das 9 horas até as 16h, pela melhor oferta desde que o lance não seja inferior a 80% do valor atribuído ao bem na avaliação.

Os bens licitados (carros e motos) estão disponíveis para visualização no portal www.vipleiloes.com.br. Os bens estão disponíveis para visitação nos pátios cujos endereços estão indicados no site no período de 28 a 29 de setembro de 2017, das 8h às 11h e das 13h às17h, oportunidade que é permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes, sendo vedados, qualquer outro procedimento, como manuseio, experimentação e ou retirada de peças.

Mais informações sobre o referido leilão podem ser obtidas no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) Edição 6064, páginas 76 a 93.