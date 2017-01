Tribunal de Justiça de RR nomeia 5 novos juízes

O Tribunal de Justiça de Roraima nomeou nesta terça-feira, 10, 5 novos juízes aprovados no V Concurso Público para provimento do cargo de juiz substituto. Os candidatos nomeados foram: Rafael Vasconcellos de Araújo Pereira, Liliane Cardoso, Marcos José de Oliveira, Raimundo Anastácio Carvalho Dutra Filho e Cleber Gonçalves Filho. A previsão é que a posse seja realizada no dia 27 de janeiro.

Em agosto de 2016 foram nomeados os primeiros candidatos aprovados, e em outubro mais dois candidatos tomaram posse.

Concurso

O certame teve início em fevereiro de 2015 e disponibilizou 6 vagas, além da formação do cadastro de reserva. Dos 986 candidatos inscritos, no final, 48 foram habilitados ao cargo. A Fundação Carlos Chagas, contratada pelo TJRR, foi a responsável pelo planejamento e realização das diversas atividades do concurso em todas as suas cinco etapas.