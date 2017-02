Tribunal de Justiça de Roraima inaugura Sede Administrativa

O Tribunal de Justiça de Roraima realizará na próxima segunda-feira, 6, às 10h, a inauguração de sua Sede Administrativa Luiz Rosalvo Indrusiak Fin, localizada na Avenida Ene Garcês, 1696, bairro São Francisco.

Em 2014, o TJRR investiu R$ 14,7 milhões na aquisição do imóvel. A partir de então, foi realizada uma ampla reforma, na qual foi investido o valor de R$ 12,5 milhões. A sede administrativa possui uma área de 10.520,46 m², sendo 9.814,93 m² de área construída, dividida em quatro andares.

Além de todos os setores que compõem a estrutura administrativa do Tribunal de Justiça, o imóvel abrigará ainda a Escola do Poder Judiciário, o Programa Justiça Comunitária, a Coordenadoria da Infância e da Juventude e a Vara da Justiça Itinerante. Entre servidores, estagiários e terceirizados, o prédio receberá inicialmente 371 pessoas para atender às demandas do TJRR e do público externo.

Redução de custos – Com a inauguração da Sede Administrativa, o trabalho administrativo de apoio direto e indireto à atividade fim do Tribunal será otimizada, em razão da concentração das unidades num único endereço. Além disso, haverá redução nos custos com combustível e demais gastos referentes ao deslocamento de veículos entre as antigas unidades que atuavam em prédios alugados dispersos em vários endereços na Capital.

Apenas a entrega de quatro prédios alugados resultará numa economia anual de R$ 1,06 milhão em 2017. A partir de 2018, a economia, tendo como base os valores atuais dos aluguéis, será de R$ 1,2 milhão.

No novo prédio, a utilização de sensor de presença nos corredores, associado à iluminação em LED, resultará numa economia de energia estimada de, no mínimo, 20%, fato que somente será constatado após a leitura de energia dos três primeiros meses de funcionamento. A adoção de poço artesiano ocasionará uma economia anual de R$ 18 mil com pagamento de água.

Homenagem

A Sede Administrativa recebeu o nome de Luiz Rosalvo Indrusiak Fin, ex-servidor do Tribunal de Justiça de Roraima, que ao longo de vários anos exerceu os cargos de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Chefe de Gabinete, Assessor Jurídico e Diretor Geral. Natural de Santa Maria-RS, nasceu no dia 19.06.1939, foi casado com Virgínia Sarah Caon Fin. Era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, formado pela Universidade Federal de Santa Maria-RS, e foi um dos fundadores da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima. Ele faleceu em 02 de abril de 2008.