Tribunal de Justiça de Roraima comemora 26 anos de instalação

Nessa terça-feira, 25, o Tribunal de Justiça de Roraima completará 26 anos de sua instalação. Para comemorar a data, a instituição realizará uma sessão solene, com a inauguração de duas galerias, de presidentes e de corregedores. O evento começará às 9h na sala de sessões do Tribunal Pleno – Palácio da Justiça.

Ao longo desses 26 anos de instalação do Poder Judiciário de Roraima, foram muitos desafios e grandes realizações. O TJRR tem se modernizado na prestação jurisdicional, com a expansão das unidades judiciárias, destacando-se a inauguração do Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, que abriga todas as Varas Criminais e a sede administrativa Luiz Rosalvo Indrusiak Finn, que abriga todas as unidades administrativas e a Vara da Justiça Itinerante, não havendo mais gastos com aluguel de imóveis. Além de inovar na concepção de projetos que acolhem a sociedade de Roraima, como a Justiça Itinerante, Pai Presente, Maria vai à Escola, Patrulha Maria da Penha, Projetos voltados à Conciliação, entre outros.

Histórico

A Constituição de 1988 criou o Estado de Roraima, o Tribunal de Justiça de Roraima e os demais poderes que iriam compor o novo ente da federação. A composição inicial do TJ/RR foi formada pelos desembargadores Benjamim do Couto Ramos, Carlos Henriques Rodrigues, Robério Nunes dos Anjos, José Pedro Fernandes, Jurandir Oliveira Pascoal, Luiz Gonzaga Batista Rodrigues e Francisco Elair de Morais. Todos foram nomeados e empossados pelo então governador Ottomar Pinto. O primeiro presidente do TJRR foi o desembargador Robério Nunes dos Anjos.

No dia 10 de fevereiro de 2017, tomou posse a atual presidente do TJRR desembargadora Elaine Bianchi.