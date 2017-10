Três Tambores: classificatórias foram atração na quarta noite da 40ª Expoferr

Adrenalina e emoção tomaram conta do público durante a disputa das classificatórias da Prova dos Três Tambores, neste domingo, 8, durante a programação da 40ª Expoferr. Na arena, dezenas de participantes, entre homens e mulheres duelaram em seus cavalos por uma vaga nas finais, que acontecem nos dias 11, 12 e 13, nas categorias kids, aberta e feminina.

A prova dos Três Tambores é uma das modalidades mais tradicionais de rodeios ao redor do mundo. Nela, o peão ou amazona e seu animal devem dar a volta em três tambores dispostos na arena e a pontuação pode ser computada por conjunto (peão/amazona e animal) ou apenas um competidor. Na Expoferr, os organizadores utilizam a segunda opção.

Cada competidor tem direito a três passagens pela pista em busca de completar o circuito no menor tempo. Na fase eliminatória, se classificam para as semifinais, os 12 menores tempos e, destes, apenas três chegarão a final de cada categoria.

Destaque

Há cerca de um ano fazendo aulas de prova do tambor, a amazona Juliana Abreu e sua parceira, a égua Sugarbar, participaram das categorias aberta (competem homens e mulheres) e feminina. Ela foi o grande destaque deste domingo, conquistando o menor tempo da noite: 18 segundos e 917 milésimos.

Curitibana e morando em Roraima há sete anos, ela sempre teve contato com os animais e contou um pouco sobre sua preparação. “Eu treino três horas por dia, de cinco a seis vezes por semana, com os meus parceiros, a Sugarbar e o Whisky VG. E são eles os verdadeiros campeões. Estar aqui é muito bom”, finalizou Juliana.

Agora resta saber se Juliana e a égua Sugarbar conseguirão repetir o bom desempenho nas próximas fases. Os peões e amazonas e seus incríveis animais volta à arena na quarta-feira (11) e quinta-feira (12), quando acontecem as semifinais.

Na sexta-feira, 13, é dia da grande final onde apenas os seis melhores de cada categoria medem forças para saber quem leva o título de campeão da 40ª Expoferr para casa.

Programação Esportiva

A programação da 40ª edição da Expoferr continua nesta segunda-feira, 9, com a fase classificatória do Team Penning, a partir das 18h, no Parque de Exposições Dadãezinho.