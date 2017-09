Três principais vias da zona oeste recebem serviço de recapeamento asfáltico

No mês de agosto, a Prefeitura de Boa Vista deu início às obras de recapeamento da cidade por meio do Programa de Recuperação de Ruas e Avenidas. Os serviços começaram por três principais vias da zona oeste da capital: rua Joca Farias, no bairro Caranã, e as avenidas Ataíde Teive (entre a Av. São Sebastião e o Nova Esperança) e Brilho do Sol (Bela Vista/Raiar do Sol).

Nos próximos dias, as máquinas iniciarão os serviços na avenida Sol Nascente e rua João Pessoa, vias que interligam os bairros Raiar do Sol, Bela Vista e Nova Cidade e em breve também na rua Rio Amazonas, na mesma região. O andamento das obras está ocorrendo conforme o cronograma de execução da Secretaria Municipal de Obras.

“Estas ruas entraram no projeto com uma certa prioridade porque são consideradas as principais e de grande fluxo de veículos e pessoas. Ficamos felizes por estarmos levando melhorias aos bairros mais afastados e mudando a vida dos moradores”, disse a prefeita de Boa Vista, Teresa Surita.

Na Ataíde Teive, as máquinas já recapearam parte do trecho entre a rua Curitiba e a rua Antonio Vieira da Silva (C-50). Os serviços continuam até a avenida São Sebastião, compreendendo aproximadamente 4,3 km de via recuperada. Entre a avenida Padre Anchieta e a rua Antonio Vieira da Silva, local de maior fluxo, será ainda realizada a reciclagem do pavimento antigo. A via aos poucos está sendo revestida por um pavimento novo e os moradores já comemoram as melhorias. Como é o caso do comerciante, José Reinaldo, 47 anos.

“Moro há 16 anos nesta avenida. No inverno de 2011, sofremos muito com alagamentos nesta área, a prefeitura veio e colocou a rede de drenagem e no inverno deste ano vimos que os serviços melhoraram mesmo a situação. Agora com o recapeamento, a prefeitura finaliza as melhorias na avenida que é uma das principais da cidade”, disse o morador.

Os moradores da avenida Brilho do Sol, também estão presenciando o recapeamento da via no trecho entre as ruas Estrela Celeste e Rio Amazonas. Esta também é umas das principais vias da cidade que liga os bairros Bela Vista e Raiar do Sol. Os serviços começaram a ser executados na semana passada, terá sarjetas e meio-fio e será feita numa extensão de aproximadamente 1.550 metros.

De seu estabelecimento comercial, a senhora Rosangela Dalazem, 38, espia atentamente o trabalho dos operários. Ela, que mora há 12 anos na avenida Brilho do Sol, está satisfeita com a intervenção que a via está recebendo. “Muito bom, ver que a prefeitura incluiu nossa rua nesse projeto de recapeamento. Ela estava precisando, o pavimento já estava sem condições, com muito buraco e que dificultava o tráfego de veículos e de pedestres”, ressaltou.

No Caranã, as máquinas já estão retirando o asfalto antigo da Joca Farias, para colocar uma nova pavimentação. A via será totalmente reestruturada no trecho de 2,4 km entre as ruas João Alencar e Lucas de Matos, no Jardim Caranã. Entre os serviços incluídos estarão o alargamento da via com a adição de mais uma faixa de rolamento, terá também sarjetas e meio-fio. A via, considerada uma das principais do bairro, estava praticamente intrafegável e muito estreita, gerando riscos para motoristas e pedestres.

Este é o início de grandes obras que mudarão a cara de Boa Vista e a vida de centenas de moradores. Ao todo, será executada na capital 45 km de recapeamento e pavimentação nova em 49 trechos urbanos da cidade, a maioria na zona oeste. No total, será investido R$ 20 milhões através do convênio firmado com o Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, viabilizados por emendas do Senador Romero Jucá.

Interdição

Durante o período das obras, motoristas e pedestres devem redobrar a atenção, pois o trânsito nestes trechos ficará parcialmente interditado e serão liberados conforme a conclusão de cada etapa.

Ceiça Chaves