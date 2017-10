Treinamento reforça atendimentos de Urgência e Emergência no HGR

O HGR (Hospital Geral de Roraima) impulsionou a qualidade dos atendimentos após a realização do curso Seclin (Simulação de Urgências e Emergências Clínicas), ministrado pelo médico Fernando Sabia Tallo, presidente da Abramurgem (Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência), voltado aos profissionais que se dedicam aos pronto atendimentos.

O curso, realizado neste mês com carga horária de 16 horas, contou com a participação de 40 profissionais do hospital, e fará com que a unidade esteja, a partir deste momento, em consonância com as unidades referência em atendimentos de urgência e emergência de todo o país.

O treinamento simulou situações vivenciadas no cotidiano, para que os médicos pudessem desenvolver o raciocínio clínico e a tomada de decisões na emergência, favorecendo a assistência à população e o aperfeiçoamento da conduta dos profissionais. O curso abordou princípios fundamentais da medicina de urgência e emergência nas diferentes áreas de atuação, como cardiologia, pneumologia, neurologia e nefrologia.

Durante os quatro dias de curso, os profissionais da saúde se dividiram em duas turmas de 20 pessoas, submetidos a 18 situações clínicas de urgência e emergência. Após isso, os participantes passaram ainda por uma avaliação e receberam um manual para a continuidade da metodologia de treinamento após o curso.

O gerente do Pronto Socorro Francisco Elesbão, Douglas Teixeira, avaliou como positivos os resultados do treinamento. “Este tipo de atualização profissional propicia à unidade estar em consenso com os protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde, além de potencializar a qualidade do primeiro atendimento nas portas de entrada de urgência e emergência do HGR”, finalizou.