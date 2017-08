Treinamento irá reforçar vigilância sanitária nos municípios

Para reforçar as ações de prevenção de riscos à saúde executada pelos municípios, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) realiza um treinamento de atualização para os fiscais municipais de vigilância sanitária. Cerca de 20 profissionais de seis municípios participam da capacitação que iniciou na última terça-feira, 1º, e encerra nesta sexta-feira, dia 4.

O treinamento ocorre no auditório da CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde), das 9h às 12h e 14h às 18h, e atualizará os fiscais de vigilância sanitária dos municípios em relação às inspeções sanitárias em estabelecimentos de baixa complexidade, como em hotéis, pousadas, salões de beleza, clínicas de estética e afins.

A principal função desta capacitação é tornar os profissionais dos municípios cada vez mais aptos a intervirem com eficiência nos problemas sanitários por todo o Estado. Foram convidados fiscais de todos os municípios, mas apenas os representantes de Amajari, Alto Alegre, Caroebe, Iracema, Pacaraima, e São Luiz participam da ação.

Conforme a diretora do DVS (Departamento de Vigilância Sanitária), Gisele Mesquita, o treinamento busca aproximar os municípios da população para proteção e promoção da saúde. “Tendo em vista que o município estará mais próximo da população, isso trará maior conhecimento dos problemas sanitários do cotidiano e, consequentemente, condições de solucioná-los”, disse.

Ainda de acordo com a gerente, o DVS tem articulado frequentemente visitas técnicas a respeito da importância da implementação das ações sanitárias, para fortalecer as políticas de descentralização das ações no Estado.

Além disso, está sendo implantado o Infovisa (Sistema de Informação em Vigilância Sanitária), por meio do termo de adesão firmado diretamente com os secretários de saúde dos municípios. O sistema serve para cadastrar os estabelecimentos e as ações realizadas para manter registro atualizado e informatizado das ações de vigilância, bem como organizar e acompanhar estas atividades.

O monitoramento das ações e resultados das atividades são feitas com a utilização do Infovisa e SIA/SUS (Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde), programa baseado em registro dos dados encaminhados à GGCOF (Gerência-Geral de Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária).

Atribuições

As ações de Vigilância Sanitária devem promover e proteger a saúde da população, com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Os municípios são a entidade responsável pelas ações sanitárias locais, assim como o licenciamento e o monitoramento de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços de interesse da saúde.

Já o Estado deve coordenar e implementar serviços de vigilância sanitária nos municípios e, se necessário, realizar ações em caráter suplementar, ou seja, caso os municípios não possam. Além disso, o governo também é responsável pela coordenação das ações de vigilância sanitária no âmbito estadual e executar as principais ações de fiscalização do sistema nacional.