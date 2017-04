Treinamento capacita profissionais sobre acidente de trabalho

Em alusão ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho, celebrado no dia 28 de abril, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) iniciou Curso Básico da Visat (Vigilância em Saúde do Trabalhador) que é um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. A intenção é reduzir a morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e suas causas.

O curso segue até sexta-feira, 28 com a participação de dezenas de profissionais da saúde e representantes da área de enfermagem e educação, que estão entre as classes trabalhadoras com maior representatividade no Estado.

A gerente do Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), Danielle Oliveira, explicou que o curso aborda diversos aspectos voltados para a saúde do trabalhador, como, por exemplo, sensibilizar os profissionais da saúde para a importância de se notificar estes agravos como acidentes de trabalho nas unidades de saúde.

“Nossa ideia é formar multiplicadores da rede estadual e municipais para que estes profissionais tenham um olhar diferenciado para a saúde do trabalhador”, explicou Danielle.

A capacitação ocorre em duas fases, sendo a primeira teórica e uma segunda prática, onde estes profissionais aprenderão de que forma ocorrem estas notificações e por que elas são tão importantes.

Visat

Compreende um conjunto de ações e práticas que envolvem desde a vigilância sobre os agravos relacionados ao trabalho. À medida que estes casos são notificados como acidente de trabalho, é possível fazer intervenções nos fatores de risco, ambientes e processos de trabalho, até as ações relativas ao acompanhamento de indicadores para fins de avaliação da situação de saúde e articulação de ações de promoção da saúde e de prevenção de riscos.

Um dos diferenciais da Visat é ter por uma de suas diretrizes, o objetivo de compreender os trabalhadores como sujeito ativo do processo de saúde-doença. Isto quer dizer que o trabalhador deve ser valorizado como um componente essencial para a promoção e prevenção da saúde, e não apenas um objeto da atenção à saúde.