TRE-RR vai realizar Biometria Eleitoral em Bonfim e Normandia

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR), desembargadora Tânia Vasconcelos e o secretário de Tecnologia da Informação, Wanderlan Fonseca estiveram nos dias 29 e 30 de agosto em Bonfim e Normandia para assinar acordo de cooperação técnica e operacional para a realização da biometria eleitoral nos dois municípios.

Bonfim

Em Bonfim, a assinatura do acordo foi feita no gabinete do prefeito Joner Chagas, que destacou a importância do trabalho biométrico para o município. “Acreditamos que com a biometria será possível identificarmos com mais segurança os nossos eleitores, evitando assim que pessoas que não tenham qualquer compromisso com o município venha aqui somente no dia da eleição”, destacou o prefeito, ao garantir que empenhará todos os esforços para que o trabalho no município tenha total êxito.

O recadastramento biométrico em Bonfim será feito no período de 03 a 14 de outubro deste ano e é obrigatório para todos os eleitores.

Calendário/Bonfim

Locais de Atendimento | Endereço | Período

Sede do Município | Auditório do Fórum da Comarca | 03 a 14/10

Vila São Francisco | Escola São Francisco | 03 a 11/10

Vila Vilena | Escola Vilena | 9 a 11/10

Maloca do Jacamim | Escola Tuxaua Otávio Manduca | 13 e 14/10

Normandia

A Câmara Municipal de Normandia foi o local escolhido para a assinatura do termo de cooperação entre o TRE/RR e o prefeito Gute Brasil. Também participaram do ato de assinatura do acordo, os vereadores, secretários municipais e lideranças da comunidade.

O prefeito aproveitou a presença da desembargadora Tânia Vasconcelos, para agradecer a decisão de transferir o atendimento aos eleitores de Normandia para a 5ª Zona Eleitoral, com sede em Boa Vista. “Com essa decisão a senhora melhorou a vida dos nossos eleitores, que antes tinham que se dirigir para Alto Alegre e as dificuldades eram bem maiores”, lembrou Gute Brasil.

O recadastramento biométrico em Bonfim será feito no período de 17 a 25 de outubro.

Calendário/Normandia

Locais de Atendimento | Endereço | Período

Sede do Município | Prefeitura Municipal | 17 a 25/10

Maloca da Raposa | Escola José Viriato | 18 a 25/10

Maloca do Araçá | Escola Gustavo Alfredo | 23 a 25/10

Acordo

Conforme o texto do acordo de cooperação, as prefeituras de Bonfim e Normandia vão disponibilizar servidores municipais para trabalharem no processo de recadastramento biométrico. A prefeitura também disponibilizará transporte para os eleitores e utilizará os meios de comunicação e carros de som para divulgar o cronograma de atendimento e informações pertinentes à biometria eleitoral.

Na análise de Tânia Vasconcelos, essa parceria é imprescindível para que o recadastramento biométrico no Estado seja realizado com sucesso. “A garantia da cidadania é uma obrigação de todas as instituições, não só da Justiça Eleitoral. Dessa forma, quando unimos esforços para a realização de um trabalho, fica mais fácil atingirmos a nossa finalidade, que nesse caso é garantir que até dezembro próximo estejamos com o nosso eleitorado totalmente biometrizado”, disse a presidente.

Documentação

Para realizar o recadastramento biométrico, o cidadão deve apresentar um documento de identificação oficial com foto (identidade, carteira profissional, carteira de trabalho ou passaporte), um comprovante de residência atualizado e o título de eleitor (se tiver). Nas comunidades indígenas, basta apresentar uma declaração do tuxaua, comprovando o domicílio.

Segurança

A biometria é uma tecnologia que confere mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação, pois o leitor biométrico acoplado à urna eletrônica deve confirmar a identidade de cada eleitor, comparando o dado fornecido (impressões digitais) com todo o banco de dados disponível. Com isso, fica praticamente inviável a tentativa de fraude na identificação do votante, uma vez que cada pessoa tem impressões digitais únicas. Um dos objetivos da biometria é atualizar o cadastro eleitoral, por meio da coleta de impressões digitais, registro fotográfico dos eleitores e revisão dos dados cadastrais.

Ana Marques