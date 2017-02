TRE-RR: Suely Campos enaltece mulher no poder

Acompanhada de todas as mulheres que compõe o secretariado estadual, a governadora Suely Campos enalteceu as mulheres que hoje estão em todos os setores da sociedade durante a posse da desembargadora Tânia Vasconcelos como presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), biênio 2017-2019, nesta segunda-feira, 6.

“Não posso deixar de expressar minha grande alegria de participar da ascensão de mais uma mulher ao poder no nosso estado de Roraima. Experimentamos um dos momentos onde as mulheres estão comandando as mais poderosas instituições”, destacou.

A governadora também citou a experiência de Tânia Vasconcelos no judiciário. “Assumindo hoje, pela segunda vez, a presidência do TRE, a sua história de sucesso e conduta irretocável, certamente a credenciam para tal missão. O trabalho da doutora Tânia ultrapassou a barreira da atividade jurisdicional e avançou no social, chegando ao coração das pessoas, por meio da justiça itinerante”, mencionou.

Uma das prioridades da nova gestão é a conclusão da biometria eleitoral no Estado, considerando que, conforme o calendário estipulado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), nas eleições gerais de 2018 todo eleitor de Roraima deverá votar utilizando o sistema biométrico.

A nova presidente, Tânia Vasconcelos, afirmou que um dos desafios será reforçar a importância do voto consciente. “Iremos trabalhar junto aos novos eleitores mostrando o valor do voto e a importância de uma campanha baseada em proposta e não em ataques”, frisou.

A magistrada roraimense foi a primeira mulher a presidir a Corte Eleitoral, no período de 2011/2013, e comandou as eleições municipais de 2012.

Dina Vieira