TRE-RR homenageia jornalistas Laucides Oliveira e Feutmann Gondim

“Sala de Imprensa Laucides Oliveira” é como chamará o espaço destinado aos jornalistas que acompanham as sessões e atividades da Justiça Eleitoral no plenário da instituição. O nome do jornalista foi eleito, por unanimidade, durante a sessão extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira, 30, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR).

Na mesma sessão, os juízes elegeram ainda, por maioria, o nome do jornalista Feutmann Gondim para nominar a “Sala de Áudio e Mídias Digitais”. As duas salas foram construídas no primeiro semestre deste ano durante a reforma realizada no Plenário.

De acordo com o presidente do TRE-RR, desembargador Mauro Campello, o objetivo é oferecer um local mais apropriado e confortável aos profissionais que, principalmente durante as eleições, passam grande período na sede da Justiça Eleitoral. “Construímos esse espaço com sala de entrevista, imprensa e áudio para oferecer mais comodidade aos profissionais da mídia. Na sala de imprensa, por exemplo, além de privacidade, os jornalistas terão mesas de apoio, ar condicionado, café, água, ou seja, todo conforto necessário para exercer seu trabalho. Estamos providenciando ainda computadores para disponibilizar aos jornalistas. Já a sala de áudio e mídias digitais abrigará todo o suporte para a exibição de vídeos, power point, i-pleno e outras apresentações importantes para as sessões de julgamento”, completou.

Na sala de imprensa, uma imagem do entardecer da cidade de Boa Vista, de autoria do fotógrafo Orib Ziedson, cobre toda a parede de fundo. “Outra fotografia está sendo preparada para ser colocada também na sala de áudio e as placas com os nomes dos homenageados já estão sendo providenciadas”, informou o presidente.

Laucides Oliveira – Natural de Goiania, Laucides Oliveira chegou ao então Território de Roraima aos 21 anos de idade. Sua história se confunde com a história das comunicações em Roraima. Em 1964 como diretor da Rádio Roraima, ele implanta, o radiojornalismo em nível profissional, começando a formar os primeiros profissionais. Atuou na imprensa escrita, televisiva e falada. Entre outras atividades, foi o primeiro diretor da primeira emissora de televisão privada do território, a TV Roraima, da Rede Amazônica, onde implantou o telejornalismo em Roraima, tendo chefiado o jornalismo até 1984. No ano de 1973, foi o responsável pelo primeiro número do Jornal Boa Vista, de propriedade do Governo do Território e primeiro jornal em off set editado em Roraima. Fundou a Revista Diretrizes, que circulou de dezembro de 1990 a abril de 1992.

Feutmann Gondim – Feutman de Lima Gondim nasceu e se criou entre Boa Vista e a comunidade do Tepequém. Formou em Comunicação Social com habilitação em jornalismo pela UFRR e especializou no jornalismo político. Começou a trabalhar no Jornal Folha de Boa Vista aos 16 anos de idade como digitador e a partir daí começou a demonstrar interesse em produzir reportagens. Aos 18, em 1991, assumiu o cargo de editor-chefe, se tornando o mais jovem jornalista a assumir a editoria de um jornal brasileiro. Foram oito anos à frente da editoria do jornal e da editoria de política. Em1998, assumiu o cargo de coordenador adjunto da Comunicação Social do Governo do Estado. Em 1999, assumiu a direção do Jornal Brasil Norte. Após período em assessorias de comunicação, retornou ao Jornal Folha de Boa Vista, em 2002, como colaborador escrevendo a coluna semanal “Biombo”. Em 2004, se mudou para o Distrito Federal para trabalhar como assessor parlamentar e assessor de imprensa na Assessoria de Comunicação da Previdência Social.

Patrícia Pinheiro