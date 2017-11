Travessa Salomão recebe serviços emergenciais

Atendendo a um pedido da comunidade, o senado Romero Jucá visitou nesta segunda-feira, 13, a travessa Salomão Lima da Silva, localizada no bairro Centenário. A via recebe um grande volume de veículos, por ser uma alternativa de acesso e ligação entre as avenidas Brasil e Centenário.

O local está recebendo um serviço emergencial de terraplanagem, executado pela Prefeitura de Boa Vista. Mas, o senador já garantiu os recursos que serão aplicados no asfaltamento da travessa Salomão e de ruas adjacentes, no bairro Centenário.

“Essa é uma via que recebe um fluxo grande de veículos. Ela é usada como alternativa de acesso para quem quer chegar até o Atacadão. Por isso, atendendo ao pedido da própria comunidade, a Prefeitura elaborou o projeto e já garanti os recursos, por meio do programa Calha Norte, para atender a essa região”, afirmou o senador.

A instalação do empreendimento no local, ampliou o movimento e as condições da via, colocavam em risco os condutores. Conforme a prefeita Teresa Surita, essa obra deve ser licitada e iniciada até o segundo semestre de 2018.

“Com o apoio do senador, vamos ter condições de resolver definitivamente a condição dessa via, trazendo muito mais segurança para quem trafega por ela. Por enquanto, estamos executando essa medida emergencial que facilita um pouco mais a vida dos condutores”.

Recuperação

O senador Romero Jucá também foi o responsável pelos recursos que a Prefeitura está aplicando no programa de recuperação de ruas e avenidas. No total, são mais de 40km de vias recuperadas, atendendo 49 trechos da cidade principalmente, nos bairros mais afastados do Centro. Vias importantes como a Brilho do Sol, Joca Farias e Ataíde Teive já estão recebendo o serviço que trará uma condição muito melhor para o trânsito da capital.