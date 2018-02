Transparência: sistema Sinaflor entrou em operação nesta segunda feira

A Femarh (Fundação Estadual Meio Ambiente e Recursos Hídricos) colocou em operação nesta segunda-feira, 20, o Sinaflor (Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais).

Trata-se de uma plataforma, totalmente eletrônica que vai controlar o processo de origem da madeira, do carvão e de outros produtos e subprodutos florestais, além de rastrear desde a autorização de exploração até o transporte, armazenamento, industrialização e exportação dos produtos.

Entre os benefícios do sistema estão o rastreamento de toda a cadeia produtiva da madeira, a transparência no controle da origem dos produtos florestais e a segurança na transferência de créditos para o sistema do DOF (Documento de Origem Florestal).

A plataforma promoverá agilidade nas emissões de autorizações de Planos de Manejo Florestais Sustentáveis, autorizações de Supressão de Vegetação e Uso Alternativo do Solo, o que permite a exploração sustentável de recursos florestais.

Outro diferencial é a integração do Cadastro Ambiental Rural, que possibilitará um acompanhamento real da dinâmica de desmatamento no Estado.

Regra nacional

Todos os Estados da Federação devem estar utilizando o Sinaflor até o dia 1º de janeiro de 2018. Obrigatoriedade prevista no Artigo 35 da Lei 12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro), com isso a Femarh lança o sistema com antecedência ao prazo obrigatório para que os usuários do sistema (empreendedores e responsáveis técnicos e servidores) possam se adequar à plataforma eletrônica, os quais deveram providenciar certificados digitais para terem acesso.