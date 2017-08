Trânsito: Smtran inicia implantação de chips em semáforos de Boa Vista

Com o lançamento do projeto Vida no Trânsito, a Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) iniciou a implantação de chips em semáforos, o que vai permitir que os aparelhos sejam controlados e monitorados virtualmente. Nesse primeiro momento, seis pontos semafóricos serão integrados ao novo sistema que passa a ser adotado em Boa Vista.

Nesta semana, vão receber os chips os sinais localizados nos cruzamentos como Pedro Ademar Bantim com Izídio Galdino; Ataíde Teive com São José, São Joaquim, Padre Anchieta e Nossa Senhora de Nazaré; São Joaquim com Expedito Francisco; e Nossa Senhora de Nazaré com Manoel Felipe.

Os chips serão responsáveis por enviar e receber dados, que consiste em um controle maior dos semáforos. Até então, os aparelhos só podiam ser controlados e programados manualmente, por um agente especializado. Com o novo sistema, será possível alterar o tempo dos sinais conforme a necessidade, além de detectar possíveis falhas.

Segundo o diretor do Departamento de Engenharia de Trânsito, Gilvan Santos, o principal benefício desse tipo de sistema é a não necessidade de uma central física para fazer o controle dos equipamentos. Tudo pode ser feito a partir de um computador ou smartphone, o que garante maior agilidade nas soluções de possíveis problemas.

“Em termos de operacionalidade, este sistema vai melhorar a atuação dos agentes e técnicos, que poderão aplicar intervenções de forma remota nos semáforos, em qualquer lugar onde estiverem. Por exemplo, se houver congestionamentos em uma via, o tempo do semáforo poderá ser alterado para gerar fluidez no tráfego”, explicou.

Atualmente, o município conta com 56 pontos semafóricos e os primeiros a receber o novo sistema estão localizados nas avenidas Vile Roy com Santos Dumont; Mário Homem de Melo com Venezuela; Ataíde Teive com Venezuela; Major Williams com Ene Garcez; Izídio Galdino com Nazaré Filgueiras e Centro Cívico.

Vida no Trânsito

O projeto foi lançado pela prefeita Teresa Surita na última sexta-feira, 11, e consiste na modernização do trânsito na capital. Com isso, as principais avenidas de Boa Vista vão dispor de fiscalização eletrônica, controle virtual dos semáforos, maior sinalização vertical e horizontal, entre outras ações. A proposta é reduzir os índices de acidentes de trânsito e melhorar a consciência dos condutores por mais prudência nas ruas e avenidas.

Somente no primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 8.531 infrações de trânsito. O primeiro semestre de 2017 apresentou redução de ocorrências no trânsito, em comparação com o mesmo período do ano anterior. As mortes resultantes de acidentes caíram 25%, mesmo índice negativo de mortes envolvendo ciclistas e motociclistas.

Fábio Cavalcante