Trânsito: mudanças já estão valendo nas avenidas Silvio Botelho e Getúlio Vargas

Desde a última segunda-feira, 16, passou a vigorar a mudança de sentido no cruzamento das avenidas Silvio Botelho e Getúlio Vargas, no centro de Boa Vista. Por conta disso, os condutores devem estar atentos à sinalização, evitando assim acidentes e também o recebimento de multas por conversão proibida de rota.

Na mudança, proposta pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST), quem trafega pela avenida Silvio Botelho não pode mais convergir pela esquerda para seguir na avenida Getúlio Vargas. Isso tanto no sentido Centro Cívico – Terminal, quanto no sentido oposto. A alteração tem por objetivo resolver um dos grandes problemas encontrados naquele trecho, devido o semáforo ser de quatro tempos.

“Os condutores aguardavam muito tempo a mudança de sinal na Getúlio Vargas, causando enormes fileiras de veículos até na rotatória da avenida João Pereira de Melo, por exemplo. Com mudança para três tempos, o trânsito deve fluir melhor”, explicou Edson Goiana, diretor do Departamento de Engenharia de Trânsito da SMST.

De acordo com Nelson Loureiro, chefe de Fiscalização da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran), já é passível de multa a conversão proibida no cruzamento. Agentes de trânsito estão todos os dias no local, principalmente em horários de pico, orientando os condutores sobre as mudanças.

“A atenção no trânsito é indispensável em qualquer circunstância. E no caso desse cruzamento, esse cuidado deve ser ainda maior, pois os semáforos da avenida Silvio Botelho abrem ao mesmo tempo, nos dois sentidos da via. Logo, quem tenta fazer a conversão à esquerda comete uma infração grave e ainda corre o risco de causar graves acidentes”, alertou Loureiro.

Para o taxista Antônio Torres, a mudança gera um fluxo melhor de veículos, possibilitando menos engarrafamentos. “Nos horários de pico, era terrível parar e esperar o sinal mudar. Mas agora melhorou bastante. Só resta o povo aprender a olhar para as placas”, disse.

O técnico em informática João Alves garante que terá mais atenção ao trafegar pelo local. “A gente dirige há muito tempo pelo mesmo trecho, então toda mudança sempre vai gerar um pouco de confusão. Mas, só temos que ficar atento à sinalização e seguir o novo sentido”, falou.

De acordo com o art. 207 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), executar conversão à esquerda em local proibido é infração grave. O motorista pode ser multado em R$195,23 e perder cinco pontos na carteira. A avenida Getúlio Vargas não sofreu alteração, logo a conversão pode ser feita tanto pela direita quanto pela esquerda, na Silvio Botelho.

Fábio Cavalcante

Sinalização no cruzamento da Getúlio Vargas