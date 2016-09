Trânsito: blitz educativa orienta pedestres sobre os perigos da travessia fora da faixa

As ações da Semana Nacional do Trânsito 2016 estão só começando. Na manhã desta segunda-feira, 19, a Superintendência Municipal de Trânsito realizou a primeira blitz educativa da semana voltada para os pedestres. Além da presença dos agentes de trânsito e técnicos do Departamento de Educação para o Trânsito, a ação contou com a parceria dos integrantes do Projeto Crescer e servidores do Sest Senat. A blitz foi realizada na avenida Ataíde Teive, nas proximidades da avenida São Sebastião.

Os pedestres foram orientados sobre como se comportar no trânsito. Entre as recomendações dadas: evitar atravessar fora da faixa e estar sempre atento; fazer o sinal com a mão, verificar se todos os veículos pararam e assim atravessar com segurança; sempre utilizar as demais facilidades previstas como calçadas e passarelas. Onde houver semáforos, atravessar somente no sinal verde. Onde não houver faixa ou calçadas, ser extremamente prudente ao atravessar e não contar que os motoristas vão reduzir a velocidade.

“Assim como os motoristas, nós pedestres, também devemos conhecer as regras de trânsito, saber o que podemos e o que não podemos fazer. Dessa forma nós contribuímos para um trânsito mais seguro para todos. As orientações que estão sendo passadas pelos agentes de trânsito são muito importantes”, avaliou Francisca Rodrigues da Silva, dona de casa.

Além das orientações básicas, outras recomendações foram feitas com o objetivo de reforçar a segurança dos pedestres. Eles foram lembrados que a circulação deve ser feita pelas bordas da pista, em fila única, e no sentido contrário ao dos veículos. À noite, é recomendável usar roupas claras e de preferência usar faixas refletivas nos braços ou colocá-las na roupa ou na mochila. “É sempre importante abordar as pessoas e orientá-las. Até porque, algumas ainda não conhecem certos padrões de comportamento no trânsito”, disse o agente de trânsito, Adriano Lacerda.

O tema da Semana Nacional deste ano é ‘Eu sou + 1 por um trânsito + seguro’. Como cada município elabora sua campanha de acordo com as necessidades de cada localidade, a Prefeitura de Boa Vista trabalha este ano com o tema “Não seja mais um a trocar duas rodas por quatro”, com foco nos motociclistas, que representam 45% da frota na capital. De um total de 168.600 veículos, cerca de 80 mil são motocicletas. Lembrando que, de acordo com dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 75% dos acidentes com feridos ocorridos em Boa Vista envolvem os motociclistas.

“Durante esta semana estaremos reunidos com os nossos parceiros nas ruas, escolas, órgãos públicos e privados, porque estamos focados na prevenção dos acidentes de trânsito. Hoje iniciamos com os pedestres, depois iremos focar nos ciclistas e claro o nosso tema este ano é voltado para os motociclistas que conforme as estatísticas são as maiores vítimas da violência no trânsito”, afirma Ednalva Freitas, coordenadora do Núcleo de Educação para o Trânsito da Superintendência Municipal do Trânsito (Smtran).

Um minuto de silêncio – paralisação nacional

Ainda na manhã desta segunda-feira, 19, os órgãos fiscalizadores do trânsito em Roraima se reuniram na paralisação nacional em homenagem às vítimas do trânsito. Agentes da Smtran, Departamento Estadual de Trânsito de Roraima (Detran) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) pararam o trânsito por um minuto em dois pontos da cidade exatamente às 11 horas.

O momento representou uma homenagem aos mais de 40 mil mortos em acidentes de trânsito no Brasil, dados de 2015. Em Roraima, no mesmo período, morreram 187 pessoas. A paralisação ocorreu no semáforo em frente a Assembleia Legislativa do Estado e no cruzamento das avenidas Venezuela com a Brigadeiro Eduardo Gomes.

Mais ações nesta segunda-feira

No período da tarde, das 17h às 18h, blitz educativas aos ciclistas na ciclovia da Avenida Glaycon de Paiva, próximo ao Romeu Caldas.

Confira a programação da Smtran para os próximos dias

TERÇA-FEIRA (20.09.2016)

– Palestra na escola Maria Teresa Macial da Silveira (Mini cidade de trânsito)

Horário: 9h30 às 11h e das 15h30 às 17h

Endereço: Rua Costa Vieira Holio Silva, Jardim Floresta

– Palestra Institucional na Loja da Brasferro – Matriz

Horário: 14h às 15h;

Endereço: Av. Glaycon de Paiva, Pricumã

– Blitz Educativa na ciclovia da Avenida Ville Roy, próximo ao Canarinho

Horário: 18h às 19h

QUARTA-FEIRA (21.09.2016)

– Blitz Educativa (Pedestres)

Horário: 9h e as 10h

Local: Rua Inácio Magalhães, Centro

– Palestra Institucional na Loja da Brasferro – filial

Horário: 17h às 18h;

Local: Distrito Industrial

– Blitz Educativa (Motociclistas)

Horário: 17h e as 18h

Local: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no cruzamento com a avenida Venezuela.

QUINTA-FEIRA (22.09.2016)

– Palestra na Escola Martinha Thury Vieira

Horário: 9h30 às 11h e das 15h às 17h

Endereço: Rua Romênia, Cauamé

– Blitz Educativa (Motociclistas)

Horário: 9h e às 10h;

Local: Avenida Centenário – Centenário

– Blitz Educativa (Pedestres)

Horário: 18h e às 19h;

Local: Avenida Dom Aparecido José Dias – Cidade Satélite

SEXTA-FEIRA (23.09.2016)

– Palestra no Centro Educacional Pitágoras

Horário: das 8h às 11h30

Local: Rua Felipe Sturn – Mecejana

– Blitz Educativa (Motociclistas)

Horário: 15h e às 16h;

Local: Rua João Alencar – Aeroporto

– Blitz Educativa (pedestres)

Horário: 18h e às 19h;

Local: Rua Carmelo – Pintolandia

DOMINGO (25.09.2016)

Caminhada pela Paz no Trânsito/ Passeio Ciclístico

Horário: 9h

Local: Concentração no Parque Germano Augusto Sampaio – passeio pela avenida Laura Pinheiro Maia.

Ceiça Chaves